Don José cumple 60 años de sacerdocio rodeado de los feligreses

Un fragmento de la misa celebrada ayer Cedida

Don José Aldao celebró ayer seis décadas de sacerdocio en Cambados con una multitudinaria misa, en la iglesia parroquial. Nacido en San Julián de Lendo, en A Laracha, el párroco llegó a la villa del albariño un 23 de octubre de 1975 y nunca se fue y los feligreses quisieron ayer devolverle el cariño que durante estos sesenta años Aldao depositó en todos los fieles y, especialmente, en los niños, por lo que siente “entusiasmo”, según explicó el propio sacerdote a este diario recientemente.

Don José, en sus bodas de diamante: “Puiden acompañar a rapaces desde pequenos a ser avós” Más información

La catequesis, la misa de los domingos o su oficio durante casi tres décadas de profesor en el Ramón Cabanillas los unió a ellos y los pudo acompañar en su proceso de crecimiento o en la formación de una familia.

Y es que ayer, Don José se dejó querer por cientos de cambadeses, que no quisieron perderse una cita marcada en rojo para la parroquia de Santa Mariña Dozo y para la que el párroco estrenó también una casulla especial que le regalaron para la ocasión.

La parroquia despliega también una exposición con imágenes de estos sesenta años, tanto en Cambados y otros lugares de la comarca —como A Lanzada— como de sus viajes a Roma u otros momentos imprescindibles para entender una trayectoria que ayer recibió su merecido homenaje.