Reclaman una mejora de seguridad vial en la PO-300, a su paso por Oubiña

La carretera autonómica PO-300, en un tramo de viviendas en la parroquia de Oubiña Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados lleva tiempo persiguiendo una mejora en la seguridad vial de la carretera autonómica PO-300, a su paso por Oubiña. Hace un año el alcalde, Samuel Lago, se reunió con la conselleira de Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, a la que planteó un proyecto en el tramo desde el polígono industrial hasta Oubiña, con medidas de tránsito para peatones, al igual que ocurre en el vial desde el parque empresarial hasta Cambados, señaló el regidor.

En aquel momento, la conselleira se comprometió a estudiar el caso, sin embargo, no hubo más novedades. Por ello, el Concello emitió hace dos semanas una nueva carta al departamento autonómico, solicitando la reactivación de este proyecto.

Una demanda recurrente para los vecinos. De hecho, la petición volvió a producirse en la ronda de encuentros que celebra el alcalde los lunes por la parroquia. Así, explica Lago, algunos de los participantes reclamaron que se establecieran medidas de calmado de tráfico. Algo que el regidor solicitará mediante la Guardia Civil y la Axencia Galega de Infraestruturas.

En este sentido, el socialista indica que en otros tramos de la misma carretera PO-300, como en Leiro, la velocidad máxima está limitada a 50 kilómetros por hora y se establecen frecuentes controles de tráfico; o en O Mosteiro, donde también se instalaron medidas de calmado, como badenes y reductores de velocidad. Por ello, el objetivo del Concello es que puedan implantarse estas mismas medidas en esta zona y así mejorar la seguridad vial de los peatones, al tiempo que reducir la siniestralidad en esta carretera.

PO-550, en Castrelo

Por otra parte, en aquella reunión celebrada el pasado año con la Consellería de Planificación de Infraestruturas, el regidor demandó también la humanización de la PO-550, a su paso por Castrelo. La actuación consistiría en la reforma de las aceras y la instalación de redes de pluviales y saneamiento separativas, ya que actualmente es una red unitaria.

Esta petición, sin embargo, “non foi moi favorable”, aunque la conselleira se comprometió a estudiar una posible fórmula de cofinanciación. Pese a ello, indica el alcalde cambadés, no hubo más respuesta por parte del gobierno autonómico, por lo que, por el momento, ambas actuaciones continúan atascadas a la espera de la reacción de la Xunta de Galicia.