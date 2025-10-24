O Salnés abrirá la red de electrolineras ultrarrápidas a final de año y será la más extensa de Galicia

Las oficinas de la Mancomunidade do Salnés acogieron una rueda de prensa en la que la entidad y la empresa Iberdrola Gonzalo Salgado

El uso del coche exclusivamente eléctrico sigue siendo escaso en la comarca ante la falta de una red amplia y operativa de puntos de recarga. Una realidad que la Mancomunidade do Salnés tratará de cambiar con la implantación de una red pública de electrolineras con una docena de puntos (con dos cargadores cada uno) repartidos entre los nueve concellos y que comenzarán a estar operativos a finales de este mes, de forma escalonada, hasta un plazo máximo de seis meses. De hecho, el 80% de la infraestructura ya está montada.

La red no tendrá coste para los ayuntamientos, que aprobaron la cesión de espacio público de las parcelas donde se instalaron los equipos y cuya inversión —de más de 3 millones de euros, entre los 2,17 millones que costó la instalación y los 864.000 euros en concepto de canon que ingresará la entidad— la desembolsa Iberdrola | bp pulse, que explotará y se encargará del mantenimiento de esta red de cargadores los próximos quince años y cinco más de prórroga.

Desde la firma, Ignacio Vázquez reconoce que en la actualidad este proyecto estratégico puede no ser rentable en un principio, pero que es una importante apuesta por el futuro y la sostenibilidad. En este sentido, Vázquez subraya que esta red de puntos de recarga ultrarrápidos —en los que se puede cargar el 80% de la batería en un tiempo de 10 a 15 minutos— supone “romper as barreiras definitivas para impulsar a compra de vehículos eléctricos”.

Pero, además de su vertiente sostenible, también supone una potenciadora turística, dando respuesta a la demanda de visitantes llegados desde diferentes puntos, pero especialmente, Madrid, la Comunidad más “electrificada” del país y que durante sus viajes a O Salnés carecían de este tipo de electrolineras.

Cabe destacar que en la actualidad solo hay tres plazas de recarga ultrarrápida, todas localizadas en el Concello de Sanxenxo, y que se multiplicarán por nueve, al sumar los 24 puntos públicos que la Mancomunidad pondrá en marcha en un plazo máximo de 6 meses.

La mayor red de Galicia

Así, esta red pública convertirá a la comarca en líder en Galicia por la apuesta en el coche eléctrico. Solo Vigo, con 26, superará los 24 que dispondrá O Salnés, aunque en el caso de la ciudad olívica doce de ellos se emplazan en un centro comercial y no están tan dispersos. Lejos se quedan grandes ciudades como A Coruña (con cinco), Santiago (con cuatro), Pontevedra (con dos) o Ourense, que no cuenta con ningún punto público de recarga para este tipo de vehículos.

Un proyecto, por ello, estratégico, en relación a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y la mejora del posicionamiento turístico, con una red mancomunada ultrarrápida en la que los propietarios de coches eléctricos e híbridos podrán recargarlos en apenas minutos, una ventaja competitiva, porque “non é factible unha carga de horas”, señala el gerente de la entidad, José Ramón García Guinarte.

Precio libre

En cuanto al precio de estas electrolineras, será libre, de forma que cada operador cifrará el precio que ofrece a los usuarios, que pondrán abonar su coste a través de las aplicaciones de Iberdrola y bp pulse, con tarje en el propio terminal o otras aplicaciones similares, también de diferentes países, para facilitar la operación.

Como orientación, Vázquez señala que, actualmente, Iberdrola y bp pulse ofrecen la carga, a la potencia contemplada en estos cargadores ultrarrápidos, desde 0,49 euros por kilovatio por hora.

Localizaciones de los puntos

Así pues, la firma aguarda ya poner en marcha los primeros puntos en estos primeros meses del año, una vez que se efectúe la conexión de las instalaciones a la red de distribución. Cabe destacar que de los doce, diez ya están ejecutadas, a la falta de la correcta señalización y embellecimiento y solo aguardan por este trámite.

Cada concello tendrá una estación, dotada con dos puntos de carga, aunque Vilagarcía, Sanxenxo y O Grove han pedido dos, lo que hace el total de 12. En la ciudad arousana estarán en el aparcamiento de Fexdega y en Rosalía de Castro, junto al Museo do Ferrocarril; en la villa meca se ha elegido la confluencia de la Rúa da Praza con la Avenida de Beiramar y la calle Castelao, mientras que en Sanxenxo, una estará en Portonovo (Rúa Río Baltar) y otra en el Auditorio Emilia Pardo Bazán. Cada electrolinera irá acompañada de dos plazas de aparcamiento reservadas para el servicio y en cuanto a las ubicaciones en el resto de ayuntamientos, la de Vilanova estará en la Praza do Cabo; en la Avenida Médico Paz García; Ribadumia, en Espadeiro, Barrantes; y Meaño, en Rúa Ponte Dena, en la PO-550.

Los que faltan por instalar son los de A Illa y Cambados, a falta de unas autorizaciones sectoriales y tras tenerse que efectuar algún cambio de ubicación por falta de potencia.

Así, tanto el presidente de la Mancomunidade, David Castro, como García Guinarte, subrayan la apuesta por “proxectos trascendentais e de futuro” y que, además, en este caso, suponen un coste cero para los ayuntaminetos. De hecho, los ingresos en concepto de canon permitirán amortizar el crédito solicitado para la compra de la nave que funcionará como centro logístico en el polígono, adquirida por casi 800.000 euros.

Castro afea también las críticas por parte de Somos Ribadumia sobre la implantación de este proyecto: “É triste que haxa algún político na comarca que diga que esta obra é unha chapuza”. Críticas “destructivas” basadas en el “descoñecemento”, asegura Castro, que defendió el carácter estratégico que supone esta inversión millonaria.