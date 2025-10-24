Mi cuenta

Cambados

Martín Códax y Condes de Albarei reunirán a sus socios en sus fiestas de fin de vendimia

A. Louro
24/10/2025 22:02
Comida de la Festa dos Socios de Condes de Albarei en 2024
Cedida

ALas bodegas Martín Códax y Condes de Albarei celebrarán mañana sendas fiestas dedicadas a sus socios tras dar por concluida la vendimia de 2025. En el caso de Martín Códax, arrancará a las 12:30 horas en la explanada de la bodega, con oficio religioso y comida de confraternidad, además de la entrega de reconocimientos. 

En cuanto a Condes de Albarei, prevé reunir a unos 600 viticultores. Durante la jornada se harán entrega de reconocimientos y distinciones tanto a socios viticultores como a trabajadores de la bodega. Asimismo, según explicaron desde la cooperativa, a las 12:45 horas todos los invitados saldrán a la iglesia de los Salesianos para asistir a la misa, que se celebrará a la una de la tarde. A continuación, se dirigirán a las instalaciones de la bodega Condes de Albarei, en donde tendrá lugar el almuerzo de confraternidad a las dos y media.

 Serán así dos eventos que se prevén multitudinarios, en una jornada de confraternización y de estrechar lazos unidos por la tradición vitivinícola, siempre presente en la comarca de O Salnés. Será también la celebración a una vendimia exitosa, con récord histórico en cantidad en la DO y con buenas expectativas de calidad.

