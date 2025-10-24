La Banda de Castrelo celebrará el XXXIII Festival junto a la Municipal de Ribadumia

La Banda de Música de Castrelo, en una imagen de archivoC Cedida

La Banda de Música de Castrelo celebra el domingo 9 de noviembre la vigésima tercera edición de su Festival de Bandas de Música Populares, que llenará la parroquia cambadesa de música y tradición. La cita se celebrará, como es habitual, en las instalaciones de Bodegas Condes de Albarei y será a partir de las cinco de la tarde.

El festival —organizado por la Asociación Cultural Musical Manuel Padín Sotelo y la Asociación Cultural Banda de Música de Castrelo de Cambados, con la colaboración de la Concellería de Cultura cambadesa, la Fundación Galega de Bandas de Música Populares, la Diputación y la propia Condes de Albarei— estará presentado por Susana Figueiras Acha y contará con las actuaciones de la propia agrupación cambadesa y la Banda de Música Municipal de Ribadumia.