Hallan un gato abandonado en un contenedor con tres facturas en las patas traseras

Radiografía del felino, que sufrió varias fractura Cedida

El Refugio de Cambados lanzó ayer un SOS para recaudar fondos que permitan operar a un gato hallado el pasado miércoles abandonado en un contenedor en el lugar de O Castriño.

Un joven que pasaba por la zona, escuchó un maullido que salía de este cubículo, encontrando una caja de cartón con el felino, llamando a la Policía Local. “El gatito llegó a la clínica en un estado terrible”, señalan desde el Refugio, ya que cuenta con tres facturas en las patas traseras: dos en la izquierda y una en la derecha. “Está muy débil, con mucho dolor, y su estado es muy delicado”, advierten.

La necesaria cirugía está prevista para el lunes, pero supone un coste de 750 euros, de los que no dispone en la actualidad el Refugio, que mediante las redes sociales ha pedido ayuda, ya que sin esta intervención “los huesos soldarán mal y no podrá volver a caminar”, aunque advierten que es una operación “muy arriesgada y que, por su estado, puede que no la supere”.

Desde el Refugio señalan que también han advertido de la situación al Seprona para que lo investigue y haya “responsabilidades penales”.

Así pues, han facilitado el número de cuenta ES48 2100 5036 4902 0007 4762 para todo aquel que quiera hacer una donación para su operación.