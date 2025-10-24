El PP de Cambados denuncia el “total abandono” del campo de Burgáns y el pabellón de O Pombal

Sabela Fole, portavoz popular, en una sesión plenaria anterior Gonzalo Salgado

El Partido Popular (PP) de Cambados denunció ayer el “total abandono” del campo de fútbol de Burgáns y del pabellón de O Pombal, cuyos cambios de cubierta se volvieron a atras “sine die” después de que se “perderan 152.000 euros en senllas axudas da Deputación”.

En el caso del campo, el proyecto inicial no pudo acometerse porque el mal estado excede lo previsto y el pabellón de O Pombal por no poder cumplir con los plazos. “Isto é un absoluto desastre”, lamentaron los populares, que recordaron que “chove sobre mollado” puesto que el gobierno local pierde anualmente cientos de miles de euros en “achegas doutras administracións” por su “ineficacia absoluta”, destacó la formación liderada por Sabela Fole.

En este sentido, los populares explicaron que el campo de Burgáns comenzó a dar problemas hay algo más de cinco años, pero el gobierno “non fixo ningunha actuación de mantemento en todo este tempo ata que hai uns poucos días houbo caídas de cascallos e ferros que motivaron o peche parcial do gradarío de Tribuna”. Cabe recordar que el Concello ya había adjudicado el cambio de la cubierta, pero el mal estado de la misma obligó a proyectar otra actuación de más calado.

“Estado moi preocupante”

En cualquier caso, desde la bancada popular, señalaron que el campo se encuentra “nun estado moi preocupante que pon en risco a seguridade” de deportistas y espectadores y que desde el Concello “non foron quen de cumprir” la adjudicación del contrato “e todo elo co agravante de que os cartos vanse perder porque teñen que indemnizar á adxudicataria”.

Por otra parte, en cuanto al pabellón municipal de O Pombal, la formación de Fole recuerda que el necesario cambio de la cubierta se iba a realizar a través de una ayuda de 87.000 euros del Plan Especial de Infraestruturas Deportivas (PEID) de la Diputación de Pontevedra, “pero tiveron que renunciar porque non podían cumprir cos prazos de xustificación e agora está tentando, desesperada e infructuosamente, cambiar o destino dos cartos á compra de material deportiva, “pero non se pode porque está prohibido nas bases, así que as obras seguen sen facerse e o diñeiro tírase polo sumidoiro”.

“Estas obras deportivas son necesarias e levan anos sen facelas ou ben por falta de fondos ou, cando se conseguen, pola súa incapacidade e agora temos que aguantar, ademais duns retrasos intolerables admitidos por eles mesmos, que nos anuncien que se reactivan estes proxectos cando non lles cre ninguén porque a credibilidade deste goberno é nula”, señalaron desde el PP, que reclamaron la toma de medidas para que non se produzca ningún accidente con el estado de estas instalaciones y que el cuatripartito, “tome as medidas de seguridade oportunas”, concluyeron desde el Partido Popular cambadés.