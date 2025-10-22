Un camión queda atascado en la rotonda de Vilariño tras enterrarse una rueda

Una grúa ayudo a devolver a la calzada al camión Gonzalo Salgado

Un camión de la concesionaria del servicio de agua, Espina & Delfín, que se encontraba realizando unos trabajos en la zona, acabó atascado en el centro de la rotonda de Vilariño, tras quedarse enterrado una rueda, según explicaron desde el servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados.

Así, ante la imposibilidad de salir del lugar, precisó de la ayuda de una grúa, que facilitó su liberación. A pesar de la circunstancia, el tráfico se mantuvo y no se vio afectado en una de las principales entradas al municipio.