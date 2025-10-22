Las IX Xornadas de TDAH Salnés contarán con expertos y relatos en primera persona en Cambados

La cita se presentó en el Concello de Cambados Gonzalo Salgado

Cambados volverá a acoger la jornada anual de divulgación, formación y orientación sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad organizada por la Asociación TDAH Salnés. Tendrá lugar sábado día 25 y reunirá a expertos de las ramas educativas, sanitaria y terapéutica, además de contar con diferentes voces que contarán cómo es vivir con el trastorno del TDAH.

La jornada tendrá lugar en el Auditorio da Xuventude, a partir de las nueve de la mañana y durante todo el día. Así, la cita arrancará con el relatorio ‘TDAH e o seu impacto no núcleo familiar’, de la mano de Sandra Escribá, terapeuta ocupacional, e Inés Meis, psicóloga. A las once será el turno de la carla ‘Estratexias para mellorar a Educación Emocional con alumnado con Necesidades’, con Andrea Fernández, psicopedagoga. La jornada matutina concluirá con ‘O cerebro que aprende’, con la pedagoga Paula Suárez.

Ya por la tarde, a partir de las cuatro, tendrá lugar el relatorio ‘Dereitos do menor e intervención no proceso xudicial’, con la abogada Aida Blanco; ‘O TDAH en adultos’, con Uxía Rodríguez, psicológa; y el coloquio ‘En primeira persoa: A miña vida con TDAH’, en la que diferentes voces compartirán sus experiencias.

La jornada se cerrará con el nombramiento del socio de honor de este año, que en esta ocasión recaerá en Carmen Pomar.

La cita fue presentada en el Concello, por parte del alcalde, Samuel Lago, la edila de Servizos Sociales, Regina Núñez, e integrantes de la asociación, que reivindicaron la visibilidad del TDAH y mayor personal en los colegios.