Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Desactivan un artefacto explosivo de la Guerra Civil localizado tras el incendio de una vivienda en Cambados

A. Louro
22/10/2025 13:39
Artefacto explosivo Cambados
Artefacto explosivo localizado en Cambados
Guardia Civil

El TEDAX de la Guardia Civil de Pontevedra desactivó un artefacto explosivo de la Guerra Civil tras un pequeño incendio en una vivienda de Cambados.

Los hecho se remontan al pasado lunes 20, cuando se produjo un incendio de escasa gravedad en un domicilio. En las labores de extinción, los bomberos localizaron entre los escombros un artefacto explosivo de la pasada Guerra Civil de grandes dimensiones, por lo que se solicitó la presencia de los Técnicos de desactivación de explosivos de la Guardia Civil de Pontevedra.

Una vez en el lugar de los hechos, se confirma que se trata de una granada de mortero de 120 milímetros de calibre, 671 milímetros de longitud y una carga de TNT próxima a los 4 kilogramos, la cual representa un gran peligro en su manipulación, por lo que se procedió a retirarla a un lugar seguro, para posteriormente destruirla, según informaron desde el Instituto Armado.

Desde la Guardia Civil emitieron hoy mismo un comunicado en el que se recomienda que, ante la aparición de este tipo de artefactos, no se toquen ni manipulen y que se alerte a través del 062.

Te puede interesar

El CEIP San Clemente de Caldas

Sin luz, con frío y al límite: el colegio San Clemente pide el apoyo del Concello de Caldas
Fátima Pérez
Xoan Castaño, alcalde de Catoira

El BNG se pronuncia contra los presupuestos y busca el acceso al polígono
Fátima Pérez
El comité técnico conoció el trabajo de los activistas medioambientales de Amicos que participan en la actividad de prototipado e impresión 3D con filamento de plástico reciclado

Amicos, junto a otras entidades, impulsa la segunda fase de su laboratorio participativo de revalorización de basuras plásticas marinas
Chechu López
Una ambulancia del 061 fue movilizada hasta el lugar de la salida de vía para prestar asistencia a las víctimas

Heridas tres personas en un accidente de tráfico en la carretera comarcal AC-305 a su paso por Boiro
Chechu López