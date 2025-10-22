Desactivan un artefacto explosivo de la Guerra Civil localizado tras el incendio de una vivienda en Cambados

Artefacto explosivo localizado en Cambados Guardia Civil

El TEDAX de la Guardia Civil de Pontevedra desactivó un artefacto explosivo de la Guerra Civil tras un pequeño incendio en una vivienda de Cambados.

Los hecho se remontan al pasado lunes 20, cuando se produjo un incendio de escasa gravedad en un domicilio. En las labores de extinción, los bomberos localizaron entre los escombros un artefacto explosivo de la pasada Guerra Civil de grandes dimensiones, por lo que se solicitó la presencia de los Técnicos de desactivación de explosivos de la Guardia Civil de Pontevedra.

Una vez en el lugar de los hechos, se confirma que se trata de una granada de mortero de 120 milímetros de calibre, 671 milímetros de longitud y una carga de TNT próxima a los 4 kilogramos, la cual representa un gran peligro en su manipulación, por lo que se procedió a retirarla a un lugar seguro, para posteriormente destruirla, según informaron desde el Instituto Armado.

Desde la Guardia Civil emitieron hoy mismo un comunicado en el que se recomienda que, ante la aparición de este tipo de artefactos, no se toquen ni manipulen y que se alerte a través del 062.