Coper pone en venta el 50% de las participaciones que Atunlo tenía de Central Lomera Portuguesa

La planta de Atunlo en O Grove

La sociedad Frigoríficos de Cambados, participada al 100% por Atunlo O Grove, ha iniciado el proceso de venta del 50% de las participaciones sociales de las que es propietaria en la sociedad Central Lomera Portuguesa, situada en Vilanova de Cerveira, una vez que el Juzgado de lo Mercantil Nº3 de Pontevedra ha dado el visto bueno a la oferta económica presentada por la sociedad Mare Inversiones e Inmuebles (Grupo Coper), para adquirir el 65% de Atunlo O Grove.

Hasta el momento, se han recibido tres ofertas en firme. La presentada por Productos Alimentares e Pescas, Pralisa (grupo Marfrío), titular del otro 50%, por 1,4 millones de euros, ha sido rechazada por entender Frigoríficos de Cambados que está muy por debajo del valor de su participación. Pero, además, revela que ha recibido dos ofertas en firme adicionales por un importe superior. Por otro lado, otras empresas han manifestado formalmente su interés en la compra de la totalidad de Central Lomera Portuguesa.