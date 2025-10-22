Cambados potencia los espacios naturales con casi una decena de actividades al aire libre

El alcalde, Samuel Lago, y el edil de Medio Ambiente, José Ramón Costa, probaron ayer el juego Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados, a través del Área de Medio Ambiente, organiza para este otoño un programa de actividades medioambientales basadas en tres ejes: potenciar los espacios públicos y actividades de participación y en los colegios.

Así, la Concejalía de Medio Ambiente llenará todos los fines de semana de actividades al aire libre hasta Navidad. No faltarán clases de yoga (el 25 de octubre, en A Pastora y el día 31, en Cobas de Lobos), que en caso de lluvia se mantendrá en un espacio cubierto, aunque se tratará de realizar una pequeña sesión de meditación en los espacios previstos. También habrán actividades de iniciación a la observación del cielo nocturno (el 2 de noviembre, en el mirador de A Barca, y el día 15, en Couto de Arriba, ambas en Castrelo); reconocimiento de flora y fauna (8, 22 e 29 de noviembre, en la desembocadura de O Umia, en las telleiras de O Facho y en A Pastora, respectivamente); y también salidas de paseo con animales de la Protectora de Cambados.

Las actividades son completamente gratuitas y cuentan con plazas limitadas, por lo que es necesario contar con inscripción previa, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, en el número de teléfono 667 083 787 o en la dirección de correo electrónico medioambiente@cambados.es.

Campaña escolar

Otro de los ejes de la campaña se ejecutará también en los colegios, concretamente al tercer ciclo de Educación Primaria. A los estudiantes, Vibi, la mascota de esta iniciativa, ayudará concienciar a los más pequeños sobre la importancia de separar los residuos y reciclar. Lo hará a través de un juego de mesa que se repartirá por todos los centros educativos del municipio.

Además, se llevará un juego en formato “extra” para que los alumnos puedan probarlo en horario de clase. El objetivo es el de inculcar valores medioambientales y de fomentar una correcta gestión de residuos mediante este formato lúdico, en el que los alumnos conocerán distintos tipos de restos y como se deben de clasificar en cada contenedor.

Díptico con los miradores

Por último, el tercer eje en el que pivota la campaña es la potenciación de los espacios naturales y miradores con los que cuenta el Concello, que serán incluidos en un folleto con códigos QR con información y direcciones. Cabe recordar que en los últimos mandatos se ha trabajado en extender esta red de espacios de ocio, con actuaciones en Refoxos (Corvillón) —donde se habilitó una pequeña carballeira—, los de A Barca y Couto de Arriba (en Castrelo) o el de A Seca.

Esta extensa red se completa con los miradores de Cobas de Lobos, la desembocadura del Umia o el de A Pastora, uno de los de mayor popularidad y más visitados.

Estos folletos se pondrán a la disposición de los visitantes en la Oficina Municipal de Turismo, así como en el Concello, con la posibilidad de repartirlo también entre otros agentes o en los centros educativos. El regidor, Samuel Lago, destacó las dos vertientes de esta propuesta: la medioambiental y la de atracción de turismo.