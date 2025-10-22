Aplazan el estudio de la Praza de Abastos hasta enero por la falta de fondos

Interior de la Praza de Abastos de Cambados, en una imagen de archivo D.A.

Cambados cerró la pasada semana la aprobación definitiva del Plan Especial de ordenación portuaria de Tragove y San Tomé, un documento crucial para desatascar un “proxecto tan ansiado para nós como a Praza de Abastos”, tal y como reconocía ayer el alcalde, Samuel Lago. El proyecto inicial —que valoraba la construcción de un nuevo edificio— “non sirve” y el Concello deberá formular uno nuevo. Para ello, se contratará un estudio de mercado que diagnostique las posibles soluciones, conociendo también las preferencias de las placeras, clientes o negocios adyacentes, entre otros agentes.

Así, tras una primera toma de contacto con algunas empresas, el Concello ha decido aparcar la contratación de este análisis hasta enero del próximo año, ante la falta de remanente en este ejercicio para poder asumir el elevado coste propuesto por estas empresas.

Cabe señalar que la administración local realizará este estudio tras ser orientado en este sentido por la Consellería de Comercio, que solicitó este paso previo antes de redimensionar el proyecto, para el que aseguró el mantenimiento de financiación, al igual que Dirección General de Vivienda, con la que se acordó que una vez aprobado el plan especial se remitiría para reactivar el convenio, aunque todavía no se han abordado cantidades.

El proyecto inicial “non sirve”

Lo que es evidente, señaló el regidor, es que el proyecto inicial “non sirve”: “Fíxose con ánimo unicamente electoralista”, afeó Lago, “sen valorar nin as dimensións nin as funcións”. Así, descarta una “Praza de Abastos mastodóntica” como la proyectada, “que se parecía máis a un centro comercial”, un modelo “que nós non queremos”. En este sentido, el regidor recalcó que el actual mercado es uno de los que más clientes y pescantinas tiene de la comarca.

Así pues, ahora queda rediseñar el proyecto y decidir se finalmente, en base a este estudio de mercado, si se opta por una nueva Praza de Abastos o por una reforma, que parece que gana enteros. Otra de las “dúbidas”, señaló ayer Lago, es si se podría mantener la actividad en el mercado durante el desarrollo de las obras o si, por el contrario, sería necesario el traslado de las placeras durante la actuación, algo que, en cualquier caso, se conocería con la redacción del proyecto.

Por último, el regidor subrayó el “fito importante” que supuso la aprobación del Plan Especial del puerto, tanto por “o tempo que levou a tramitación como polo que significa”, también para el desarrollo de empresas en el terreno portuario.