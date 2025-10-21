La AECC y Cambados programan en noviembre talleres de apoyo para personas con cáncer

Lectura del manifiesto del Día Contra el Cáncer Metastásico, en Cambados Cedida

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Pontevedra, en colaboración con el Concello de Cambados y la Diputación de Pontevedra, organiza para el próximo mes de noviembre una serie de talleres y charlas sobre el bienestar y apoyo para personas con cáncer, familias y público en general, a través del programa Coidarnos+.

Las acciones se celebrarán en la Casa da Calzada (antiguo Exposalnés), del lunes 10 al miércoles 19 de noviembre. Así pues, el programa lo abrirá la charla ‘Prestacións e recursos sociais para pacientes oncolóxicos’, el 10, a partir de las cinco de la tarde. Las jornadas del miércoles 12 (de 17 a 19 horas) y del lunes 17 (de 11 a 13 horas) se celebrará una charla de nutrición, fisioterapia y ejercicio físico oncológico y el programa finalizará el día 19 con un taller sobre fisioterapia y ejercicio, en horario de once de la mañana a una de la tarde.

Todas las actividades serán completamente gratuitas, aunque se necesitará contar con cita previa, al tener plazas limitadas, de forma que los interesados pueden anotarse en el teléfono 900 100 036, hasta completar aforo. Además, también se recogerán inscripciones el propio día de los talleres de quedar plazas libres.