Una madre denuncia “negligencia” del Imelga tras basar un informe en el síndrome de alineación parental

El Juzgado de Cambados instruye el caso Gonzalo Salgado

Una madre arousana a la que retiraron la custodia de sus hijos de 9 y 12 años denuncia “falta de rigor profesional, mala praxis, negligencia y vulneración de derechos fundamentales” por parte de un equipo psicosocial del Imelga (Instituto de Medicina Legal de Galicia) de Pontevedra, que elaboró varios informes, aseguró, basados en el falso síndrome de alineación parental “como fundamento de sus conclusiones”, al apreciar que “se evidencian conductas disfuncionales en los niños fruto de la instrumentalización materna para situarlos en el conflicto parental”. Una teoría pseudocientífica “expresamente prohibida por la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia”.

Un informe del que se valió la Audiencia Provincial para otorgar de forma provisional la custodia de los menores al padre, tras presentar este un recurso a la sentencia de divorcio dictada por el Juzgado de Cambados. Una situación que la mujer ya denunció con anterioridad. Sin embargo, más de un año después de este fallo, en marzo de 2025, se alcanzó un acuerdo provisional con el progenitor en relación con la custodia de los menores. En el acto de la vista de ratificación, la magistrada dispuso expresamente la elaboración de tres informes periciales por parte del Imelga, relativos al estado de los menores, fijando para ello plazos concretos, que no se cumplieron, llegando solo a emitirse uno, según la versión de la denunciante. Como consecuencia, la jueza no dispuso de información en la vista para poder adoptar decisiones sobre el régimen de visitas vacacional o la modificación de custodia y régimen de visitas, “retrasando el procedimiento”, critica.

Por ello, esta madre emitió una queja formal solicitando la apertura de un expediente disciplinario contra las funcionarias y la nulidad del informe emitido, entre otras cuestiones.

“Falsedades” en el informe

Esta situación no es, sin embargo, la única cuestión que denuncia la arousana, que asegura que los informes emitidos por ese equipo están plagados de “falsedades y manipulaciones”. Así, valiéndose de unas grabaciones de las entrevistas realizadas, reclama que se entrecomillan frases a su persona que no llega a pronunciar: “Frases descontextualizadas, falsedades y se entrecomilla una expresión inventada para generar una imagen distorsionada de mi persona”, denuncia la madre, que entiende que existe una “inquina personal hacia mí”.

Asimismo, en dichos escritos se especifica que el “padre ha facilitado en todo momento el normal cumplimiento del régimen de visitas materno filial”, algo que la madre niega, argumentando que existe una supuesta sentencia firme contra el progenitor por agresión al abuelo materno durante una entrega, que existe una investigación judicial abierta por presuntos malos tratos hacia los hijos y que se le impide el contacto telefónico deliberadamente a la madre con sus hijos, según afirma la mujer.

Además, recalca que la “instrumentalización” que se le acusa —al posicionarlos en el conflicto parental— es “imposible”, debido a que el padre tiene la custodia exclusiva, limitándose el régimen de visitas a un fin de semana cada quince días y una tarde entre semana.