Una joven resulta herida en una salida de vía en el paseo marítimo de Cambados

El vehículo que se salió de la calzada | cedida

Un accidente de tráfico registrado en la noche del viernes al sábado en el término municipal de Cambados dejó una persona herida.

Se trató de una salida de vía, en la zona del paseo marítimo, ocurrida alrededor de la una de la mañana. Un vehículo se salió a la calzada, colisionó contra otro que estaba estacionado en la zona y terminó impactando, ya fuera de la carretera, contra un pequeño conjunto escultórico en el lugar. Así, además de los daños materiales ocasionados en los automóviles afectados, también se registraron otros daños en el mobiliario urbano.

A consecuencia del impacto, y tal y como indicaron fuentes participantes en el operativo de emergencias, resultó herida al menos una persona, una joven de unos veinte años de edad, vecina de la misma localidad cambadesa. Tuvo que ser trasladada en una ambulancia al Hospital do Salnés, para recibir atención sanitaria.

En el operativo de emergencias, coordinado por la central del 112 Galicia, participaron personal médico del PAC cambadés, Urxencias Sanitarias-061 Galicia, Emergencias Cambados, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Accidente en Meaño

A mayores, este sábado las emergencias de la comarca atendieron también otro accidente de tráfico. Fue en Meaño, poco antes de las tres de la tarde, en la parroquia de Xil. Según las emergencias, se trató de la colisión de tres vehículos, con una persona que habría resultado herida.