Cambados traslada su apoyo a Bajo Alentejo como nueva Ciudad Europea del Vino

Un encuentro anterior de representantes de la Red Europea de Ciudades del Vino | cedida

El Concello de Cambados felicitó esta semana a Bajo Alentejo (Portugal) por su elección como Ciudad Europea del Vino 2026. El concejal de Enoturismo. José Ramón Abal, trasladó la enhorabuena a esta región lusa, recordando que cuando Cambados fue Ciudad Europea del Vino, en 2017, siempre recibió el apoyo “de todas as cidades do viño de Portugal”. “Por iso”, añadió, “queremos corresponder por este apoio que sempre nos prestaron”.

La elección de esta región portuguesa se realizó esta semana en un acto en Bruselas, en el Parlamento Europeo, por parte de representantes de Recevín, la Red Europa de Ciudades del Vino, de la que el municipio cambadés también forma parte.

De hecho, Abal es miembro de su directiva, como secretario, aunque no fue posible que esta vez acudiese a Bruselas al acto de esta semana.

Deseó, en todo caso, al Bajo Alentejo que “sexa un ano de éxito para eles, de promoción enoturística e que visibilicen a Recevín e poñan en valor o mundo do viño e a economía arredor do enoturismo”.

Desde Recevín destacan que la propuesta de Bajo Alentejo, la finalmente seleccionada para el año 2026, “representa a una región formada por trece municipios, cuna del vino de Talha (vino de tinaja) portugués y que ha puesto en marcha una innovadora estrategia en el desarrollo económico y regional del vino y del turismo”.