Las obras del puente de acceso a la isla de As Goritas estarán listas antes del próximo verano

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitó la zona de actuación Gonzalo Salgado

La Conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitó ayer el puerto de Cambados, donde anunció que las inminentes obras de mejora del puente de acceso a la isla de As Goritas estarán listas antes del próximo verano, tras su adjudicación esta semana por unos 400.000 euros.

La titular de Mar explicó que esta actuación, tanto de rehabilitación como de aumento de la vida útil de esta infraestructura, no afectará a la normal circulación de vehículos pesados y utilitarios hacia la explanada y los pantalanes de As Goritas. Cabe recordar que las obras consistirán en la reposición de una de las vigas del puente, la limpieza, saneo, reconstrucción con mortero y aplicación de inhibidos de corrosión.

Por lo que respeta al desarrollo de la obra, comenzará con la instalación de un andamio que permita el acceso a la cara inferior del tablero, donde se repondrá la viga. Para ello, será preciso el corte del suministro eléctrico y la retirada de barandillas y farolas. A continuación se procederá a la limpieza mediante agua a presión. Se retirará la viga y se instalará una nueva prefabricada, que será unida al resto de la estructura. Posteriormente, se realizará el pavimento de la acera, se repondrán las barandillas y farolas y se reconectará el alumbrado.