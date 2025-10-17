Lago acusa a la Xunta de abandonar a los vecinos de Cambados por no adquirir el asilo

Lago, acompañado por concejales y la diputada socialista Paloma Castro, en una imagen de archivo Mónica Ferreirós

El alcalde de Cambados salió ayer al paso de la respuesta de la Xunta a las iniciativas parlamentarias presentadas por el PSOE y BNG para que el gobierno gallego adquiriera el Pazo de Montesacro, bien amparándose por el derecho de retracto o mediante una expropiación forzosa alegando interés patrimonial y de asistencia social. Una vía, la primera, que el conselleiro de Cultura, José López Campos, rechazó al considerar que la Xunta no tiene competencia para ello al no ser Bien de Interés Cultural (BIC). Una afirmación que el regidor considera “falsa”, según el análisis realizado por el asesor jurídico del Concello.

En este sentido, Lago recalca que, según la Lei de Patrimonio de Galicia, para que la Xunta pueda acogerse al derecho de retracto deben darse una serie de condiciones: que sea un elemento catalogado, con protección integral y estar dentro de un BIC. Características, recalcó, que recoge el Pazo de Montesacro a pesar de no ser declarado BIC, pese a que el Concello inició la solicitud para ello antes de consumarse la venta.

“O conselleiro só leu o que lle interesou”, afeó Lago, que defendió que el Concello sí envió la documentación correcta con la solicitud para que el antiguo asilo fuese declarado BIC y que en caso de que estuviesa incompleta “a Xunta tería que requerírnolo”, algo que nunca sucedió.

“Abandono” a los vecinos

Sin embargo, lo más “chocante”, según lamentó Lago, fue la acusación de falta de impulso e iniciativa local para dirigir la compra del Pazo de Montesacro. “Hai que botarlle moito morro”, recriminó el socialista, que acusó a la Xunta de fomentar “un abandono total aos veciños porque non escolleron como alcaldesa a Sabela Fole”.

Asimismo, recordó que el Concello se emprendió reuniones con Diputación y Patrimonio y se intentó “ata en quince ocasión por escrito” mantener un encuentro con la conselleira de Política Social, Fabiola García, que nunca fueron respondidas. Además, recordó Lago, abordó en persona al presidente de la Xunta y a la propia conselleira, a la que entregó una carta en mano, que tampoco fue respondida. “Ata en tres ocasión levamos o tema ao Parlamento”, mociones en Pleno e, incluso, una propuesta de cofinanciación que no fueron contestados, zanjó.