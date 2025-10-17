Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

El CEIP de Castrelo demanda un arreglo: Baños sin puertas y un cierre que supone un peligro

El Concello reclama a la Consellería que asuma las obras y pone a su disposición el proyecto para la reforma de los aseos

A. Louro
17/10/2025 01:40
Baños colegio Castrelo
Estado de los baños de Infantil del colegio, que carecen de puertas
Cedida

La comunidad educativa del CEIP de Castrelo demanda un arreglo urgente de las instalaciones, tras más de dos décadas de lucha con las administraciones. Unas quejas a las que se suma el concejal de Educación, Liso Gónzalez, que reclama a la Xunta que atienda una demanda histórica, tras intentos infructuosos de reunirse con el jefe territorial de Educación en Pontevedra, César Ares, desde 2023.

Los baños de Infantil, situados en la planta inferior del centro —donde también se encuentra el comedor— no presentan actualmente unas condiciones mínimas. Sin puertas, baldosas antiguas y tuberías viejas que provocan malos olores. No es, sin embargo, la única queja: los aseos de Primaria están también en mal estado y el cierre perimetral presenta condiciones de peligro, según critican padres del centro.

Cierre Castrelo
Estado de la valla exterior del centro
Cedida

En los mismos términos se pronuncia González, que recuerda que el Concello elaboró ya un proyecto para el acondicionamiento del baño de Infantil, la demanda que más corre prisa ante la falta de intimidad para los más pequeños, a los que muchos sientes ya vergüenza de usarlos. El Concello, sin embargo, no tiene de momento financiación para ejecutarlo y tampoco es de su competencia, destaca el nacionalista, que explica que la obra va más allá de un simple mantenimiento, sino que es una inversión que, por ello, compete a la Consellería de Educación. Por ello, pone a disposición del gobierno autonómico esta actuación ya redactada para que acometa una obra que ya pide a gritos la comunidad educativa de Castrelo.

