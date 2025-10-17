Mi cuenta

Cambados

Cambados vivirá el Samaín con desfile de la Santa Compaña, magosto y fiesta temática en Torrado

A. Louro
17/10/2025 19:49
El edil de Festas, Tino Cordal, presentó el programa
Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados presentó hoy su programación para Samaín, que llenará de actos la capital del albariño entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre.

Así lo dio a conocer el edil de Festas, Tino Cordal, que adelantó que las actividades arrancarán de la mano de la Escola de Música e Conservatorio Elemental, con sus “actuacións terroríficas, arrepiantes, tremebundas e espantosas”, que llenarán de ambiente el Auditorio da Xuventude entre las jornadas del 27 y 30, a partir de las 17 horas.

El jueves 30 será el turno de uno de los eventos más llamativos del programa: el desfile de la Santa Compaña que volverá a contar con animación musical y que promete ser multitudinario. Arrancará del Auditorio y recorrerá la calle Ourense, la Praza do Concello, Rúa Infantas, Praza de Alfredo Brañas y Rúa San Francisco, aunque el itinerario puede sufrir variaciones en caso de lluvia.

El propio día de Samaín, el viernes 31, habrá también una fiesta temática en los jardines de Torrado, donde no faltará música, DJ y decoración para la ocasión, además de “algunha que outra sorpresa”.

La programación la cerrará  con un magosto popular, que llenará de ambiente otoñal la Praza de Fefiñáns, con la actuación además de Boudebou.

