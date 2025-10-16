La Xunta zanja que no tiene derecho de retracto para el asilo de Cambados al no ser BIC

El Pazo de Montesacro se convertirá en un establecimiento hotelero Mónica Ferreirós

El PSOE y BNG lanzaron ayer en el Parlamento de Galicia una última bala para que la Xunta adquiriera el Pazo de Montesacro, valiéndose del derecho de tanteo y retracto, amparados en la Ley de Patrimonio de Galicia como parte del BIC del Conjunto Histórico de Cambados. Una posibilidad a la que el Partido Popular dio ayer un nuevo portazo, al entender que el gobierno gallego no tiene competencias para ello, puesto que aunque el Pazo es un bien catalogado y forma parte del Conjunto Histórico no es por sí mismo un BIC; condición, aseguró, indispensable para poder ejecutar dicho derecho.

Una lectura que no compartieron ni socialistas ni nacionalistas, que aseguraron que, por analogía, al pertenecer a un BIC, podría aplicarse dicha ley. Cabe recordar que se trata de un inmueble barroco del siglo XVIII, que cuenta con 2.335 metros cuadrados construidos. Una “auténtica xoia histórico-patrimonial”, según destacó la diputada del BNG Montse Prado. De ahí, que el Concello iniciase, precisamente, la solicitud de su declaración como BIC meses antes de su venta a Iberus Capital Investment Group SL por parte de la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, con el objetivo de convertirlo en un hotel. Sin embargo, los populares criticaron ayer que la administración local no envió “a documentación necesaria” para esta declaración que, aunque se oficializara ahora —según indicó el conselleiro de Cultura, José López Campos— no daría pie tampoco al derecho de retracto al ser “a posteriori” de la venta del histórico inmueble.

Piden su expropiación

La propuesta se presentó ayer en el Parlamento a través de dos iniciativas: una proposición no de ley del BNG y una pregunta del PSOE, que en ambos casos tuvieron el mismo desenlace, la respuesta negativa del PP. Sin embargo, la portavoz socialista, Paloma Castro, reclamó que, si el gobierno gallego cree que carece de competencia para el derecho de retracto, inicie una expropiación forzosa alegando interés patrimonial y de asistencia social, para que el bien sea público y pueda mantener su actividad residencial.

Una propuesta que declinó también el conselleiro, que recordó que el Concello también puede iniciar dicha expropiación y le achacó falta de impulso y de “intentar buscar responsables noutras administracións” por su “incompetencia”. Además, la diputada popular Raquel Arias recordó que otros concellos como Lalín o Pontevedra sí emprendieron la compra del Pazo de Linares y del convento de Santa Clara.

También se mostró la popular tajante con el cambio de usos dotacional, después de que el BNG asegurara que hay un compromiso ya adquirido por la Xunta, recalcando que “é o Concello o que debe solicitar ese cambio de uso”.

Reclaman una residencia en O Salnés, donde no hay ni una plaza subvencionada disponible La falta de plazas públicas o concertadas disponibles en la comarca de O Salnés volvió a ser ayer motivo de crítica durante el debate para la adquisición del Pazo de Montesacro. Su cierre como asilo, en el que había 70 plazas, desencadenó que “53 persoas que vivían neste centro estén ciscadas por toda Galiza”, reubicadas en residencias de A Coruña, Tui, Santiago, Carballo, Vigo o Viveiro, según denunció la nacionalista Montse Prado, que denunció el “abandono e desarraigo” que provoca en los usuarios “abanono e desarraigo”. En este mismo sentido se volvió a pronunciar la portavoz socialista, Paloma Castro, que denunció que las 168 plazas subvencionadas disponibles en la comarca están comarcas, por lo que los mayores de O Salnés no tienen la posibilidad de acceder a una residencia pública en su propio entorno. Cabe destacar que el Concello de Cambados ya ha solicitado por carta a Rueda ser uno de los beneficiados para la construcción de nuevos centros socioasistenciales, tras el anuncio de nuevos asilos en concellos de menos de 50.000 habitantes.

"Inacción do goberno"

En cualquier caso, socialistas y nacionalistas denunciaron ayer la “inacción do goberno” y, en el caso de Castro, lamentó la “falta de respeto institucional” de la conselleira de Política Social, Fabiola García, al negarse a reu­nirse con el alcalde tras los intentos de Lago durante más de un año de emails, llamadas e, incluso, la entrega en mano de una carta.