El cuartel de la Guardia Civil y la reforma de la Casa do Mar de Cambados entran en la “recta final” para su licitación

El alcalde, Samuel Lago, se reunió con el subdelegado, Abel Losada Cedida

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, mantuvo ayer una reunión con el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, en el que se trataron cuestiones fundamentales para el Concello como la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en la calle Valle-Inclán, la reforma de la Casa do Mar y la cesión de los terrenos de O Pombal.

En cuanto al cuartel, según explicó el regidor, tras realizar consultas al órgano licitados —el Siepse—, el subdelegado avanzó que el proyecto ya está redactado, así como los pliegos de la licitación ya están aprobados por la Abogacía del Estado. Así, en este sentido, Lago indicó que, “nun calendario realista”, el expediente podría salir a licitación “surante o primeiro trimestre do ano próximo”, aunque el objetivo inicial del Ministerio del Interior pasaba por sacar las obras a contratación antes de acabar el presente año.

Así pues, el alcalde celebró que “moi pronto veremos obras en marcha para cumprir ese desexo de que Cambados conte co cuartel da Demarcación da Garda Civil que nos corresponde”, destacó Lago.

Reforma de la Casa do Mar

Otra de las cuestiones que trataron fue el proyecto de reforma de la Casa do Mar, cuyo expediente consiguió ya el informe favorable de Portos de Galicia, firmado ayer mismo, por lo que la licitación de las obras “é cousa de meses”.

La actuación supondrá, según las estimaciones previstas inicialmente, una inversión cercana a los 800.000 euros y se espera que esté concluida en el propio año 2026. Asimismo, se deberá obrar en las fachadas, la cubierta, el acceso principal, los pasillos distribuidores y los espacios ubicados del interior, así como en la instalación de saneamiento, fontanería y calefacción y colocar un ascensor para que el inmueble vuelva a las condiciones mínimas de habitabilidad y accesibilidad, de unas instalaciones cuyo mal estado es evidente ante la antigüedad del edificio.

Cesión terrenos O Pombal

Por último, el alcalde y el subdelegado abordaron los trámites de las parcelas de O Pombal, donde se encuentra el complejo deportivo de Cambados. En este sentido, Losada explicó que está trabajando en ello el Servizo Provincial de Costas para que Patrimonio do Estado pueda, finalmente, cederlos al Concello “e que, por fin, podamos ser donos de pleno dereito para manter as instalacións en perfecto estado de conservación”, señaló Lago, que aunque explicó que “os papeis avanzan despacio” el camino “xa está iniciado e bastante avanzado”.