Cambados ya tiene fecha para la aprobación del ansiado Plan Especial del Puerto

Una década de espera y tramitación tortuosa llegará a su fin este viernes. Tras el informe favorable de Urbanismo, condicionado a unos últimos cambios técnicos, el Concello de Cambados recibió ayer el documento final del Plan Especial de ordenación portuaria de Tragove y San Tomé remitido por Portos de Galicia, cuya aprobación definitiva se debatirá el viernes en un Pleno extraordinario urgente, a partir de las ocho de la tarde.

Así lo anunciaba hoy el alcalde, Samuel Lago. Una buena noticia para el Concello, al que urgía contar de una vez por todas con este documento al caducar el trámite de evaluación ambiental el próximo lunes. Por ello, explicó el regidor, era imprescindible su aprobación antes de esta fecha, ya que en caso contrario sería necesario reiniciar dicho trámite, que se puede prolongar varios meses, lo que volvería a retrasar de forma considerable este documento.

Un plan que, tal y como recordó Lago, permitirá, una vez aprobado, “abordar os proxectos de reforma ou da nova Praza de Abastos, dar seguridade xurídica ás depuradoras que están situadas en dominio público marítimo-terrestre e regular os usos e espazos dentro do porto para novas implantacións e ampliacións de industrias existentes”, señaló.

Una década de trámites

Un paso, por ello, decisivo para el desarrollo urbanístico del centro urbano, afectado en gran parte por el dominio portuario. Y con él, se pondrá fin a un auténtico calvario para los sucesivos gobiernos cambadeses desde que en 2015 se iniciase su redacción, al volverse imprescindible para el proyecto de la nueva Praza de Abastos, que en ese momento ya ascendía a 3,6 millones y que el Concello pretende revisar como una reforma para conseguir la financiación necesaria.

Cabe recordar que se trata del segundo intento, después de que el primer plan no hubiese obtenido el beneplácito autonómico. Una autorización de Portos que, tras varias idas y venidas, llegó al Concello en diciembre del pasado año. Un paso que se preveía definitivo para su aprobación inminente. Sin embargo, unas modificaciones puntuales en aspectos de la edificabilidad y las superficies de zonas verdes hizo necesario que el plan volviese a pasar por Urbanismo para que informase favorablemente de estos cambios. El documento, no obstante, no acabó siendo remitido al departamento autonómico hasta el mes de junio, al retrasarse los perceptivos informes del arquitecto y el secretario municipal, ante las carencias que presentaba en aquel momento el departamento de urbanismo, con una plaza vacante que ya ha sido cubierta.

Así pues, el visto bueno de Urbanismo, condicionado a unos cambios técnicos ya ejecutados por Portos de Galicia —que se ocupó de la redacción del plan— desatasca al fin este documento, al que la Corporación espera dar cuenta mañana.