Cambados

Cambados será una de las sedes de la Orquesta Gaos, con cuatro actuaciones en el Salón Peña

A. Louro
15/10/2025 06:00
Orquesta Gaos
El edil de Cultura, Liso González, participó en la rueda de prensa
Cedida

La Orquesta Gaos estrenará el próximo diciembre su nueva temporada, que incorporará a Cambados como nueva sede. ”É un orgullo empezar a formar parte da familia da Gaos”, aseguró en rueda de prensa el edil de Cultura, Liso González, que tildó de éxito las primeras “probas” que se llevaron a cabo el año pasado. “É fundamental para unha vila culturalmente dinámica como Cambados”.

Una de las fechas más destacadas en el calendario de esta temporada será el ya tradicional concierto solidario en colaboración, y a favor de la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos. Las entradas para están a la venta a través de ataquilla.com

Será el día 23 de diciembre en el salón de Congresos y Exposiciones José Peña (20:30 horas), donde se podrá disfrutar de la unión artística por una buena causa de la Orquesta Gaos, el Coro Gaos y la Escuela de Danza Druída.

La temporada incluirá también los conciertos ‘Futuro’, ‘Rossini’ o ‘Groove!’, que llegarán a Cambados el 28 de febrero, el 18 de abril y el 28 de junio, respectivamente, al Salón Peña.

