Un campeón del mundo de piragüismo tratará la visibilidad del colectivo Lgbtiq+ en el deporte desde Cambados

Edición anterior del Simposio Lgbtiq+ de Galicia Mónica Ferreirós

El deporte, espacio tradicionalmente marcado por la heteronormatividad, será protagonista del IX Simposio Lgtbiq+ de Galicia, que se celebrará en Cambados durante el próximo sábado 25 y que contará con ponentes de la talla de Cristian Silva, campeón mundial de piragüismo.

Durante la jornada; activistas, deportistas, docentes y personal técnico municipal analizarán experiencias de buenas prácticas y reflexionarán sobre los retos que enfrenta el colectivo en el ámbito deportivo, como el rol de las administraciones locales en la promoción de la diversidad sobre cómo combatir la homofobia en los espacios deportivos o la importancia de crear espacios seguros e inclusivos para todos, independientemente de su orientación sexual o identidad.

Entre los participantes, los asistentes, estarán Cristian Silva, campeón mundial de piragüismo, que compartirá en su proceso de visibilidad como deportista Lgtbiq+.

También participarán Tamara Pérez, docente de Educación Física, con una ponencia sobre la importancia del entrenamiento y la educación deportiva en igualdad. Por último, en el tercer bloque de intervenciones correrá a cargo de Paula Rial, técnica de deportes, y Xandre Garrido, activista y divulgador Lgtbiq+, que conversarán con el remero Mario Brión, sobre la diversidad en el deporte.

Para el cierre, habrá una actuación de O Rebelo. Será el sábado, día 25, de 10:30 a 13:30 horas, en la Casa da Calzada