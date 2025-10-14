Más recortes en todas las áreas para lograr el equilibrio de gastos en Cambados para 2026

Ediles de los grupos del gobierno cuatripartito de Cambados, en una sesión plenaria Mónica Ferreirós

Gastos corrientes “irrenunciables” que no paran de incrementarse e ingresos estancados. Así define el alcalde, Samuel Lago, la compleja situación que atraviesan las arcas municipales, ante la imposibilidad de aprobar la subida del IBI, tras la negativa de uno de sus socios de gobierno, José Ramón Abal. Así pues, el ejecutivo está ya en la fase inicial para poder redactar el presupuesto municipal de 2026, a la espera de contar con los datos técnicos sobre los ingresos previstos, aunque el regidor ya adelanta que supondrá la implementación de más recortes en todas las concejalías.

El objetivo principal pasa por conseguir la estabilidad presupuestaria, algo para lo que ya se establecieron medidas durante este año en el marco del plan económico-financiero, por lo que las partidas susceptibles de más recortes son cada mes menos. En este sentido, Lago indica que cuestiones como el canon de Sogama, el SAF o la guardería (cuya licitación se encareció notablemente) han supuesto un aumento importante de gastos, cuyo importe es necesario detraer de otras partidas. También el de personal por el incremento de sueldos —pese a que los salarios de los políticos se han mantenido congelados desde el inicio del propio mandato, tal y como recuerda el alcalde— o en materia de consumo de electricidad, entre otras cuestiones.

Gastos corrientes “dos que non se poden prescindir” alerta el regidor, por lo que ante unos “ingresos que non aumenta”, solo queda la posibilidad de implementar más recortes en partidas presupuestarias de todas las áreas de gobierno.

En cualquier caso, el ejecutivo sigue a la espera de los datos técnicos del departamento de intervención sobre la cuantía exacta que es necesaria recortar para comenzar a estudiar de dónde se puede detraer ese crédito sin afectar a servicios básicos como, por ejemplo, el SAF, cuyo contrato de gestión se espera licitar en los próximos meses con una importante subida presupuestaria, tanto en el número de horas como en su precio.

Recaudación propia

Sí se ha advertido un incremento en los ingresos por licencias, aunque en ningún caso “suplen nin de lonxe o aumento de outros gastos”. En cuanto al resto de tasas municipales, el Concello tampoco valora ningún incremento, ya que entiende que el margen de recaudación que se obtendría de ello sería escasa y tampoco encontraría apoyos en su socio de Pode. En este sentido, Lago recalca que la “fonte principal de recadación para un Concello é o IBI” y la propuesta que, finalmente, no pudo materializarse iba en este sentido, con una subida más moderada que la propuesta en el plan financiero (0,61) y que dejaría el tipo impositivo en un 0,55%. Una cuantía que, defiende el regidor, seguiría por debajo del 0,60 que implantó el Partido Popular cuando ostentaba la Alcaldía de Cambados.