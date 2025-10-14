Mi cuenta

Lago celebra la participación de los vecinos de Corvillón en su ronda por las parroquias

A. Louro
14/10/2025 06:05
El alcalde, Samuel Lago, en una imagen de archivo
Mónica Ferreirós

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, continúo ayer con la ronda de encuentros vecinales por las parroquias, que inició el pasado lunes. Así, ayer fue el turno de Corvillón, donde una decena de vecinos se acercaron hasta el centro sociocultural para trasladar diferentes demandas. Entre ellas, se recogieron peticiones en mejoras de infraestructuras públicas, la reubicación de contenedores de basuras o una petición sobre unos postes de telefonía en mal estado, para los que el Concello se comprometió a realizar las correspondientes gestiones ante la empresa competente, Telefónica.

En este sentido, el reidor se mostró “gratamente sorprendido pola participación” y la respuesta del vecindario a estas dos primeras citas por las parroquias, que tienen el objetivo de conocer las demandas, preocupaciones y propuestas del vecindario, evitando que tengan que desplazarse a la Casa del Concello y favoreciendo una comunicación más directa y próxima.

Esta ronda de encuentros, que se inició la pasada semana en Castrelo, continúa el tercer lunes del mes en el centro sociocultural de Oubiña y, la última semana de octubre, en el de Vilariño. Además, se harán de forma periódica y continuada a lo largo del año, según el compromiso trasladado.

