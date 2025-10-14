Cambados promociona a lingua nos nenos de Educación Infantil co reparto do libro Abecedario
A Concellería de Normalización lingüística, que dirixe a nacionalista Mar Pérez, distribui preto de medio milleiro de exemplares do libro Abecedario, da Mesa, entre o alumnado de Educación Infanil (3, 4 e 5 anos) de todos os centros de ensino da vila, para normalizar o uso da lingua galega “xa desde as primeiras edades” e dar a coñecer o vocabulario. Además, Magín Blanco compuxo tamén unha canción para estes libros, que se utiliza co fin de que resulte máis atractivo para as crianzas.
O reparto destes exemplares efectuouse no marco do Mes das Bibliotecas, con preto dunha vintena de actividades culturais para os máis pequenos. A idea é que cada neno podúa un exemplar no seu fogar para que poida familiarizarse co uso da lingua.
Neste sentido, a concelleira defende que existe unha “insostible situación de diglosia na que o castelán está a oprimir ao galego en todos os eidos da sociedade”, tamén no eido da educación a través da Lei do Plurilingüismo, sinala, que “eu a darlle a estocada final á vida da nosa lingua outorgándolle ao galego un irrelevante papel, vinculándoo ás materias de menos carga lectiva, situándoo por debaixo da lingua española e estranxeira.”, recalcou.