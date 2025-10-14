Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cambados promociona a lingua nos nenos de Educación Infantil co reparto do libro Abecedario

Redacción
14/10/2025 18:44
Abecedario

A Concellería de Normalización lingüística, que dirixe a nacionalista Mar Pérez, distribui preto de medio milleiro de exemplares do libro Abecedario, da Mesa, entre o alumnado de Educación Infanil (3, 4 e 5 anos) de todos os centros de ensino da vila, para normalizar o uso da lingua galega “xa desde as primeiras edades” e dar a coñecer o vocabulario. Además, Magín Blanco compuxo tamén unha canción para estes libros, que se utiliza co fin de que resulte máis atractivo para as crianzas.

O reparto destes exemplares efectuouse no marco do Mes das Bibliotecas, con preto dunha vintena de actividades culturais para os máis pequenos. A idea é que cada neno podúa un exemplar no seu fogar para que poida familiarizarse co uso da lingua.

Neste sentido, a concelleira defende que existe unha “insostible situación de diglosia na que o castelán está a oprimir ao galego en todos os eidos da sociedade”, tamén no eido da educación a través da Lei do Plurilingüismo, sinala, que “eu a darlle a estocada final á vida da nosa lingua outorgándolle ao galego un irrelevante papel, vinculándoo ás materias de menos carga lectiva, situándoo por debaixo da lingua española e estranxeira.”, recalcou.

Te puede interesar

El ideal gallego

El auditorio Emilia Pardo Bazán acoge una formación para adultos sobre comunicación y escucha
Sandra Rey
Bello Maneiro y el alcalde de Prat de Comte, Miquel Trilla

Valga y Prat de Comte sellan su hermandad por el aguardiente con un acuerdo oficial
Fátima Pérez
Imagen del Centro de Educación Especial de Vilagarcía

El Centro de Educación Especial recibe a la enfermera que esperaba desde hace un mes
Fátima Frieiro
La actriz llega al Auditorio en noviembre

Teatro de altura: la actriz María Galiana desembarca en Vilagarcía
Fátima Frieiro