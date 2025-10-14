Cambados hace un análisis sobre las demandas en educación para presentar a la Consellería

El edil de Ensino, Liso González, en un Pleno Gonzalo Salgado

La Concellería de Ensino, que dirige el nacionalista Liso González, trabaja ya en dos líneas para resolver varias demandas en los centros educativos tras el inicio del curso durante el anterior mes con normalidad. Además de pequeñas actuaciones para garantizar el mantenimiento que dependen de forma directa del Concello, se ha propuesto también la elaboración de un “análise serio da situación dos centros educativos de Cambados”, para trasladar dichas demandas a la Xunta de Galicia, que se encuentra en tareas de elaboración del presupuesto para 2026.

En este sentido, el edil enumera varias deficiencias, más allá de la “falta de persoal docente” en algunos colegios, como pueden ser los cierres perimetrales de varios colegios, como el caso del de Castrelo. En este sentido, González, explica que a estos cerramientos “acabóuselles a vida útil”, por lo que las actuaciones precisas van más allá de tareas de conservación. Asimismo, en el colegio de Castrelo también urge el acondicionamiento de los aseos, para los que el Concello tiene incluso redactado un proyecto, para el que necesita financiación. Otra de las deficiencias importantes se encuentra en el CEP Antonio Magariños, con importantes problemas de accesibilidad, por lo que desde el Ayuntamiento reclaman una reforma integral de las instalaciones.

Demandas que el concejal tiene intención de presentar al gobierno gallego. Sin embargo, lamenta que sus peticiones para reunirse con el jefe territorial de Educación en Pontevedra, César Ares, nunca fueron respondidas.