Portos adjudica las obras de rehabilitación del puente de As Goritas por 400.000 euros

Imagen de archivo del puente de acceso a la isla de As Goritas D.A.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, dio traslado al Consello da Xunta de la adjudicación de las obras de rehabilitación del puente de acceso a la isla de As Goritas, en el puerto de Cambados, con una inversión de 400.000 euros.

Según explicó Villaverde, los trabajos permitirán recuperar años de vida útil de esta infraestructura y mantener su capacidad inhibiendo la corrosión que presenta en zonas de la estructura y vigas. Para eso los trabajos que se deberán ejecutar serán la reposición de una de las vigas del puente y la limpieza, saneamiento, reconstrucción con mortero y aplicación de inhibidor de corrosión y mortero de impermeabilización elástico sobre toda la superficie del hormigón.

En lo que respeta al desarrollo de la obra, que tendrá un plazo de ejecución de seis meses, comenzará con la instalación de un andamio que permita el acceso a la cara inferior del tablero. Se realizará entonces el relevo de la viga. Para esto, será preciso el corte del suministro eléctrico para iluminación pública y la retirada de barandillas y farolas. A continuación se procederá a la limpieza mediante agua a presión y se realizará entonces el corte de la loseta permitiendo el solape de las armaduras nuevas con las existentes. Se retirará la viga y se instalará una nueva prefabricada, que será unida al resto de la estructura. Posteriormente, se realizará el pavimento de la acera, se repondrán las barandas y farolas y se reconectará la iluminación, según el proyecto avanzado por Portos.

En las restantes vigas se realizará también una identificación visual y mediante golpeo de las zonas con hormigón deteriorado. Se saneará y se demolerá la zona dañada mediante martillo picador manual y se aplicará mortero. Posteriormente, se aplicará un inhibidor de la corrosión. El objetivo es asegurar la zona y aumentar su periodo de vida útil, en una zona con importante tráfico.