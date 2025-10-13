Cambados destina 80.000 euros en ayudas a clubs y deportistas de élite

Fachada del Concello de Cambados Mónica Ferreirós

La Concellería de Deportes, que dirige Noelia Gómez, ha publicado las bases para la convocatoria de las subvenciones municipales para clubs y entidades deportivas y deportistas de élite, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y apoyar el desarrollo de actividades y competiciones en el municipio.

La convocatoria, cuyo plazo de solicitudes se abrirá el día posterior a su publicación en el Boletín Provincial (BOPP), está dotada con 80.000 euros en total, con un máximo de 1.500 euros destinado a la línea de deportistas de élite. Además, las subvenciones cubrirán hasta el 80% del coste de la actividad.

A esta línea de ayudas podrán concurrir entidades deportivas sin ánimo de lucro con sede en la villa y deportistas de élite activos en competición oficial y empadronados en Cambados. Serán gastos subvencionables las actividades de clubs que fomenten el deporte base y federado, como gastos de seguros, arbitrajes, transportes, premios, vestuario, material deportivo o equipamiento necesario para el desarrollo de la actividad.

Quedan excluidos de la convocatoria inversiones, actividades con convenio con el Concello o viajes de ocio y gastos de manunteción, en el caso concreto de la línea correspondiente a las entidades deportivas.