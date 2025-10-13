Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

Cambados destina 80.000 euros en ayudas a clubs y deportistas de élite

A. Louro
13/10/2025 20:40
Fachada del Concello de Cambados
Mónica Ferreirós

La Concellería de Deportes, que dirige Noelia Gómez, ha publicado las bases para la convocatoria de las subvenciones municipales para clubs y entidades deportivas y deportistas de élite, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y apoyar el desarrollo de actividades y competiciones en el municipio.

La convocatoria, cuyo plazo de solicitudes se abrirá el día posterior a su publicación en el Boletín Provincial (BOPP), está dotada con 80.000 euros en total, con un máximo de 1.500 euros destinado a la línea de deportistas de élite. Además, las subvenciones cubrirán hasta el 80% del coste de la actividad.

A esta línea de ayudas podrán concurrir entidades deportivas sin ánimo de lucro con sede en la villa y deportistas de élite activos en competición oficial y empadronados en Cambados. Serán gastos subvencionables  las actividades de clubs que fomenten el deporte base y federado, como gastos de seguros, arbitrajes, transportes, premios, vestuario, material deportivo o equipamiento necesario para el desarrollo de la actividad.

Quedan excluidos de la convocatoria inversiones, actividades con convenio con el Concello o viajes de ocio y gastos de manunteción, en el caso concreto de la línea correspondiente a las entidades deportivas.

