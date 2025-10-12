La Guardia Civil de O Salnés honra a su patrona y espera por el nuevo cuartel de Cambados, que se prevé licitar este año

Agentes y autoridades durante el acto litúrgico Gonzalo Salgado

La Guardia Civil celebró hoy el día de su patrona, la Virgen del Pilar, con diferentes actos en los puestos repartidos por las comarcas arousanas y del Ulla-Umia. En Cambados, la tradicional misa tuvo lugar, como es habitual, en la iglesia de San Benito de Fefiñáns y, posteriormente, el Concello ofreció unos pinchos en la sede provisional de A Mercé, que el cuerpo espera abandonar en cuanto el nuevo cuartel de la calle Valle-Inclán sea una realidad. El Ministerio de Interior prevé sacar a concurso las obras durante el último cuatrimestre del año, tras verse obligado a redactar un nuevo proyecto por problemas geológicos en la parcela, que obligarán a elevar la construcción con respecto a la cota inicial por la presencia de rocas y una bolsa de agua subterránea.

Al acto cambadés, que estuvo oficiado por el sacerdote José Aldao, acudieron representantes del instituto armado, así como el alcalde, Samuel Lago, o la portavoz de la oposición, Sabela Fole. También hubo actos litúrgicos similares en Vilagarcía y Valga, donde los agentes compartieron con autoridades y vecinos un día de fiesta por la Virgen del Pilar.