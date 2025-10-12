La Diputación estudia cómo ajustar las tasas de basura a la generación real de residuos

El Vilagarcía se aplican bonificaciones a los que compostan o usan el contenedor marrón Mónica Ferreirós

Los concellos viven este 2025 un año clave con la entrada en vigor la nueva Ley de Residuos, que obliga a los ayuntamientos a aplicar una tasa no deficitaria que cubra el 100% del coste del servicio de gestión de residuos, promoviendo la implantación de sistemas de pago por generación, donde los costes estarán vinculados a la cantidad de residuos generados. Así pues, el Concello de Cambados se marcó el objetivo de redactar una nueva ordenanza fiscal, en la que se incluyese, entre otras cuestiones, bonificaciones por reciclaje. Sin embargo, la fórmula para conocer esta producción real genera muchas incertidumbres a las administraciones.

En este sentido, en Cambados reconocen que el método ideal sería la implantación de un sistema de regida selectiva “porta a porta”, ya aplicado en ayuntamientos de zonas del País Vasco o Cataluña. Sin embargo, los estudios de los costes del servicio apuntan a que se duplicaría el gasto para las arcas municipales, algo que desde el Concello no ven viable, según señaló el alcalde, Samuel Lago.

Por ello, el objetivo pasa ahora por buscar otras fórmulas para estimar unas tasas proporcionadas a la generación de residuos. Y ahí es donde entra la asistencia técnica de la Diputación de Pontevedra, que pretende jugar un papel clave para facilitar a los concellos el cumplimiento de su obligación a la hora de elaborar una memoria económico-financiera que justifique la aplicación de las tasas de residuos, destinadas a cubrir el coste real del servicio. Creando así un “instrumento clave” para disponer por primera vez de un estudio ajustado a su situación específica.

Un estudio pionero

En este marco, la Diputación puso en marcha un estudio pionero sobre la generación de residuos en los comercios de la provincia, que permitirá diferenciar el peso de la actividad residencial y comercial en cada ayuntamiento y diseñar un modelo estadístico para establecer tasas más justas y proporcionales a la producción real de residuos, especialmente en los municipios de menos de 50.000 habitantes.

Para ello se contrató a la empresa Eptisa, con una inversión de 361.790 euros y un plazo de ejecución de 6 meses, para prestar apoyo técnico y desarrollar una herramienta de cálculo que garantice tasas elaboradas de acuerdo con los principios de equidad, sostenibilidad y eficiencia, basándose en la producción y tipología de los residuos de las diferentes actividades comerciales, tal y como exige la normativa.

Así pues, la previsión es que en los próximos meses se lleven a cabo más de 3.500 encuestas en los establecimientos comerciales de 49 municipios, con el objetivo de recopilar datos objetivos sobre la producción de residuos en cada actividad. Para garantizar la representatividad de los resultados, la Diputación solicitará la colaboración de los concellos, animando el tejido comercial a participar activamente en el proceso.

Este estudio, fundamental para estimar de qué manera los concellos podrán gravar con la tasa de gestión de residuos a comercios y residencias de forma proporcional a su producción real, fue adjudicado en el mes de agosto y tiene un plazo de ejecución de seis meses, por lo que la administración provincial podrá disponer de los resultados detallados durante el primer trimestre del próximo año 2026, con el objetivo de “avanzar cara a unha xestión ambiental máis eficiente, equitativa e sostible, en liña cos obxectivos da economía circular”, según destacan fuentes provinciales, al tiempo que servirá como base de actuación para los concellos.

Una base legal

En este sentido, el alcalde cambadés subraya la importancia de que administraciones de rango superior den el primer paso y ofrezcan una especie de ordenanza tipo “que nos sirva de referencia” y de “base para traballar sobre ela con seguridade xurídica”.

Además, ayudará también a reducir los costes que supondría implantar el sistema de recogida de puerta a puerta, algo que sería inasumible para las arcas de un concello pequeno, como el caso del de Cambados.

Cabe señalar que el Ayuntamiento ya inició este año contactos para poder iniciar la redacción de la nueva ordenanza fiscal, que se mantiene ahora en “stand by” a la espera de la resolución de los estudios que está elaborando la Diputación de Pontevedra.

Igualmente, la campaña de gestión de residuos de 2025 presentada por el Concello de Cambados supuso también la continuidad de la implantación del contenedor marrón en la villa con una decena de recipientes en el casco urbano, la realización de mejoras en el punto limpio y una apuesta más decidida por el compostaje, a través del reparto de 360 composteros individuales en el rural y nuevos comunitarios, con el objetivo de llegar al millar, que cubriría al 24% de la población cambadesa, pasando de las 315 toneladas tratadas actualmente por este método a las 484, según las estimaciones.