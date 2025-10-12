Castrelo rinde un emotivo homenaje al viticultor Luís Costa y a la mariscadora Beatriz Dozo

Autoridades del Concello y del Consello Regulador de la DO Rías Baixas estuvieron presentes en el homenaje Gonzalo Salgado

Castrelo se convirtió este fin de semana en epicentro del enoturismo y en la promoción de los productos vinícolas de la Denominación de Orixe Rías Baixas, de la mano de la tercera edición de la Mostra dos Viños do País, organizada por la asociación Aires Novos, que contó con una quincena de bodegas y que se despidió esta tarde tras tres jornadas de intensa actividad, que culminaron con un sentido homenaje a favor del viticultor Luís Costa, en representación de la familia de Adegas Lagar de Costa, que se llevó la Medalla de Bronce en la Festa do Albariño de este año. Una bodega familiar que suma ya tres generaciones en búsqueda de la calidad y poniendo en el mapa a la parroquia cambadesa.

Un acto solemne en el que también se reconoció la figura de Beatriz Dozo Gondar, primera mariscadora de Castrelo que contó con un puesto de responsabilidad en la cofradía de O Grove. Asimismo, también se entregaron diplomas a las bodegas y a los establecimientos hosteleros participantes en la cita vinícola.

La asociación contó también con el respaldo institucional tanto del Concello de Cambados y de la Diputación como del Consello Regulador de la Denominación de Orixe Rías Baixas, a través de su presidente, Ramón Huidobro.

Catas, degustación y andaina

La jornada dominical, que puso el broche a la programación festiva, inició la actividad desde primera hora de la mañana, con una andaina enoturística que transcurrió por los recursos turísticos con los que cuenta la parroquia de Castrelo.

En cualquier caso, la actividad principal volvió a ser la degustación del vino, tanto en las casetas de la quincena de bodegas como con una cata a ciegas impartida por el sumiller Sebastián González. Un formato novedoso en el que los participantes tuvieron la oportunidad de catar cinco caldos a vista y comprobar si eran capaces de identificar cada vino al volver a hacerlo a ciegas, con regalo para la primer persona que atinara el orden de los cinco ejemplares. Aunque bajo la carpa también se respiró un gran ambiente durante toda la jornada, así como en los días previos, especialmente el pasado sábado.

Tampoco faltaron las actuaciones musicales, que hoy corrieron a cargo del grupo ‘Demasiadas sombras y pocas luces’, que animó ayer la degustación de vino en la carpa instalada en el entorno de la iglesia de Santa Cruz de Castrelo.