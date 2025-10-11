Los bailes para la tercera edad de Cambados regresan a Peña con el Dúo Nueva Estrella

Imagen de archivo de una sesión anterior D.A.

La Concellería de Terceira Idade, que dirige Tino Cordal, recupera en la jornada de mañana una nueva temporada de los bailes de la tercera edad en el Salón José Peña, que son ya referencia para las personas mayores de Cambados y de la comarca de O Salnés.

El edil subrayó que se trata de una actividad completamente gratuita y están organizados por la Concejalía, en colaboración con las Asociacións de Xubilados e Pensionistas de Cambados. En cuanto al horario, los bailes empezarán a las siete de la tarde y concluirán entorno a las diez de la noche.

El concejal de Terceira Idade, Tino Cordal, animó a las personas mayores de Cambados y de otros municipios de la comarca saliniense a acercarse al Salón José Peña y disfrutar con la música y los bailes amenizados por los diferentes grupos contratados, distintos cada domingo.

De este modo, en este mes de octubre pasarán por el escenario de la antigua nave conservera el Dúo Nueva Estrella (en la jornada de mañana), Trío Joselito y Dúo La Sintonía de Tu Vida. Con respecto al próximo mes de noviembre, también está cerrado el elenco de actuaciones, que contará con la amenización musical de Dúo Latino, Dúo Reflejos, Dúo Dinamita y Dúo Charada, según avanzó ayer el propio Cordal mediante un comunicado.