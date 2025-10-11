El Solidarity Fest abre tres días de música en Torrado y recibe hoy a Ortiga y Guadi Galego

Las autoridades inauguraron el Solidarity Fest Gonzalo Salgado

El Solidarity Fest dio ayer el pistoletazo de salida a la edición de este año, con el objetivo de recaudar fondos en la lucha contra el cáncer, a través del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS). El festival se celebra en los jardines de Pazo Torrado y durante la jornada de hoy contará con actuaciones de Guadi Galego, Ortiga o Señora DJ, entre otros. La edición se inauguró ayer de la mano del director de la Fundación Condado de Taboada —organizadora del evento solidario—, Juan Barrié, y el alcalde de Cambados, Samuel Lago.

Además de música, la cita cuenta también con otras actividades complementarias como un mercadillo, talleres infantiles, foodtrucks, puestos de artesanía y más citas o eventos culturales. Las puertas abrirán hoy a mediodía con la celebración de talleres infantiles y la apertura de los stands de artesanía. Además, habrá sendos showcookings.

Los conciertos arrancarán a las 17:30 horas y actuarán, por orden, Leirabuxo, Señora DJ, Guadi Glego, DJ Amable, Duele, Rapariga DJ, Ortiga y, otra vez, Rapariga DJ, que cerrará la segunda jornada de música, sobre las 1:30 horas. El programa pondrá el broche final el domingo, cuando actuará la Orquesta Sinfónica Joven de Pontevedra, como colofón.