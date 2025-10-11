Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

El Solidarity Fest abre tres días de música en Torrado y recibe hoy a Ortiga y Guadi Galego

A. Louro
11/10/2025 06:30
Las autoridades inauguraron el Solidarity Fest
Las autoridades inauguraron el Solidarity Fest
Gonzalo Salgado

El Solidarity Fest dio ayer el pistoletazo de salida a la edición de este año, con el objetivo de recaudar fondos en la lucha contra el cáncer, a través del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS). El festival se celebra en los jardines de Pazo Torrado y durante la jornada de hoy contará con actuaciones de Guadi Galego, Ortiga o Señora DJ, entre otros. La edición se inauguró ayer de la mano del director de la Fundación Condado de Taboada —organizadora del evento solidario—, Juan Barrié, y el alcalde de Cambados, Samuel Lago.

Además de música, la cita cuenta también con otras actividades complementarias como un mercadillo, talleres infantiles, foodtrucks, puestos de artesanía y más citas o eventos culturales. Las puertas abrirán hoy a mediodía con la celebración de talleres infantiles y la apertura de los stands de artesanía. Además, habrá sendos showcookings.

Los conciertos arrancarán a las 17:30 horas y actuarán, por orden, Leirabuxo, Señora DJ, Guadi Glego, DJ Amable, Duele, Rapariga DJ, Ortiga y, otra vez, Rapariga DJ, que cerrará la segunda jornada de música, sobre las 1:30 horas. El programa pondrá el broche final el domingo, cuando actuará la Orquesta Sinfónica Joven de Pontevedra, como colofón.

Te puede interesar

Los arlequinados celebrando un gol en el último partido

Un Arosa confiado se cita con el Villalbés en A Magdalena
María Caldas
El ideal gallego

Una visita guiada por las obras de Gallego Jorreto en A Illa conmemorará el Día Mundial de la Arquitectura
A. Louro
Los celestes buscan su primera victoria como locales

El Villalonga busca la primera victoria en casa ante la Cultural Areas
María Caldas
El autor con los escolares del colegio de A Florida

El Emilia Pardo Bazán acoge la exposición fotográfica ‘As raíñas do ceo’ sobre las aves
Sandra Rey