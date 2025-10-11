Cambados da con la fórmula para pagar las facturas pendientes del gasóleo

El edil de Servizos, José Ramón Abal (de espaldas), y el alcalde de Cambados, Samuel Lago (en el fondo) Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados parece haber dado con la fórmula de abonar las facturas pendientes del combustible, así como otros pagos atrasados de la Concellería de Obras e Servizos, que dirige José Ramón Abal. El alcalde, Samuel Lago, explicó que el departamento de Intervención ha señalado ya varias partidas en las que todavía hay crédito disponible, de las que sería viable realizar una modificación presupuestaria, que no tendrá que pasar por la aprobación del Pleno al ser partidas del mismo capítulo.

En concreto, se tratarán de partidas de las áreas que corresponden a las filas socialistas, siendo la mayor parte del crédito detraído de los fondos de personal, según indicó el propio regidor, que ya habría dado el visto bueno a esta operación, con la que el Concello tratará de abonar estas facturas después de que el Área de Obras e Servizos excediera su presupuesto, lo que provocó que, a causa del plan financiero —que no permite exceso de gastos por encima de los ingresos— no se pudieran aprobar más facturas, sino se ingresaba más liquidez en la partida correspondiente.

Tras el visto bueno del alcalde, se tramitará ahora el papeleo correspondiente para efectuar dicha modificación presupuestaria para, posteriormente, proceder al pago. Una vez hecho, explicó Lago, se negociará con los proveedores para tratar de poder restablecer el servicio, interrumpido por la empresa suministradora por los impagos. Una situación que hizo necesario prescindir de las patrullas en vehículo de la Policía Local, limitadas ahora solo a urgencias debido a la falta del combustible.

Críticas dentro del cuatripartito

La situación, que espera ahora atajarse mediante una modificación presupuestaria, abrió también una nueva fisura en el cuatripartito, tras las críticas por parte del portavoz del BNG, Liso González, por el exceso de gastos en la Concellería de Obras e Servizos y la oposición de José Ramón Abal a aprobar una subida del IBI que permitiera al Concello aumentar sus ingresos para no recortar más los gastos y servicios.

Cabe recordar también que Abal destacó la reducción del gasto en el combustible por la optimización de las rutas, con el objetivo, en este mandato de pasar “do pico máximo de 35.000 litros a pouco máis de 26.000”, para así ir reduciendo los gastos de la cartera de Servizos y mantener el suministro.