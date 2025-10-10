Un juzgado mantiene el régimen de visitas a un padre investigado por violencia machista

Fachada de la Audiencia de Pontevedra D.A.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha decidido mantener el régimen de visitas entre un padre, investigado por violencia de género contra su mujer, y su hijo menor de edad, al alegar que no se constata un “especial peligro o riesgo” para el menor para aceptar la suspensión del régimen de visitas (decretado en una sentencia previa de divorcio por el Juzgado de Cambados) al considerar que “implicaría la ruptura de la relación entre el padre y el hijo”.

En el auto impugnado, se tomaba esta decisión por la existencia de un procedimiento de diligencias previas, por las que el padre estaba siendo investigado por presuntos delitos, entre otros, de malos tratos, amenazas e injurias o vejaciones en el ámbito de la violencia contra la mujer. Sin embargo, los magistrados entendieron que “las pruebas, consistentes en las declaraciones de madre y abuela y los Whatsapp de la pareja, no permiten deducir qué concretos peligros acechan al menor que justifiquen la suspensión del régimen de visitas con su padre con carácter provisional”, sino que “solo se evidencia un enfrentamiento” entre los progenitores. Además, concluyen que como la madre se encuentra cumpliendo una pena en prisión “no existe riesgo de conflicto en las entregas del menor”.