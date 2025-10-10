Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

El IX Simposio Lgtbiq+ abordará la representación del colectivo en el deporte desde Cambados

A. Louro
10/10/2025 06:35
Presentación de la última edición del simposio Lgtbiq+ de Galicia
D.A.

La Concellería de Igualdade de Cambados impulsa el IX Simposio Internacional Lgtbiq+ de Galicia que tendrá lugar en la mañana del sábado 25 de octubre en la Casa da Calzada (Exposalnés), a partir de las 10:30 horas, bajo el título “A representación Lgbtiq+ no deporte”.

El objetivo del simposio es propiciar un espacio para el intercambio de ideas, experiencias y perspectivas sobre la representación Lgtbiq+ en el deporte, promoviendo la reflexión y el diálogo constructivo para generar una mayor comprensión sobre la importancia de la presencia del colectivo en aquellos campos donde está más invisibilizado. Es la novena edición de este simposio, que en el pasado año trató la representación en las redes sociales a través de personas influyentes en estas plataformas, que exploraron cómo se representan y se perciben las comunidades Lgtbiq+ en el espacio digital.

De momento, la Concellería de Igualdade mantiene bajo secreto los ponentes que participarán este año y que serán anunciados en las próximas semanas. Cambados volverá así a ahondar en la reivindicación del colectivo, tras el paso exitoso del festival Desfoga el pasado fin de semana.

