Cambados

Cambados aúna solidaridad, música y cultura vitivinícola con tres jornadas festivas

El Solidarity Fest, con Ortiga y Guadi Galego entre el cartel de artistas, se une a la Mostra dos Viños do Mar

A. Louro
10/10/2025 06:10
Edición anterior del Solidarity Fest en Cambados
Mónica Ferreirós

Cambados encara este fin de semana dos citas festivas: el Solidarity Fest y la Mostra dos Viños do Mar de Castrelo, que llenarán de actividad la capital del albariño durante tres jornadas consecutivas. Así, los jardines de Pazo Torrado contarán, a partir de esta tarde, con la música de Ortiga, Guadi Galego, Pepe Cacabelos, Cora, Duele, la Orquesta Sinfónica Joven de Pontevedra, Rapariga DJ, Señora DJ, DJ Amable y G.Rich, en el marco del Solidarity Fest, que contará además con mercadillo, talleres infantiles, foodtrucks, puestos de artesanía y más citas o eventos culturales.

Impulsada por la Fundación Condado de Taboada, este festival busca recaudar fondos en la lucha contra el cáncer. Este año, la recaudación se destinará al Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS). Las entradas están disponibles, a través de un donativo, en la página web del festival o en la plataforma Eventbrite.

La inauguración será a las 19 horas y contará con la presencia del alcalde, Samuel Lago, el director de la Fundación Condado de Taboada, Juan Barrié, y un representante del IDIS.

Asistentes en la edición del pasado año

Castrelo celebrará la III Mostra dos Viños do Mar de la mano de una quincena de bodegas

Más información

Mostra dos Viños de Castrelo

Una hora después, a las ocho de la tarde, la asociación Aires Novos de Castrelo inaugurará la Mostra dos Viños do Mar con el pregón de José Padín “Currás”, exdirectivo y socio fundador de Condes de Albarei, y la apertura de las casetas de las quince bodegas participantes y productos gastronómicos. Será en el aparcamiento del atrio de la iglesia de Santa Cruz y, a partir de las 21:30 horas, actuará el grupo musical M-80. 

