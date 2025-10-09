Cambados prevé iniciar la reforma de Pazo Torrado antes de finalizar el año

El proyecto incluirá la renovación de la carpintería exterior Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados concluyó ayer los trámites previos a sacar a licitación las obras de reforma integral de Pazo Torrado, con un proyecto que roza los 800.000 euros. Así pues, se contrató ya el proyecto arqueológico, la dirección de obra y coordinación de seguridad, así como la protección del patrimonio, con lo que se espera poder sacar a contratación la actuación en las próximas semanas, para que las obras puedan iniciarse antes de finalizar el año.

Cabe recalcar que el ambicioso proyecto cuenta con una ayuda de cerca de 600.000 euros a través del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra, por lo que tiene que estar concluido en octubre de 2025. No obstante, el alcalde, Samuel Lago, explicó que “estamos en prazo” y que hay tiempo suficiente para su adjudicación, ya que el plazo de ejecución de las obras es de seis meses. Pese a ello, recalcó la necesidad de apresurarse con la licitación del contrato, para poder anticiparse “a calqueira imprevisto que poda levar o seu tempo”.

La reforma suspenderá también la actividad cultural en el interior del pazo, que ya cesó en el pasado mes de septiembre con la muestra “Ars Cordis”. El objetivo es que pueda recuperar la actividad durante la próxima primavera, aunque, en cualquier caso, los plazos dependerán de la rapidez con la que se acometan las obras, lo que condicionará también el uso de este inmueble para el Xantar de la próxima edición de la Festa do Albariño.

Obras concretas

Lo cierto es que este histórico inmueble pide a gritos esta reforma para atajar el pésimo estado de puertas y ventanas y a las filtraciones del tejado ante el paso del tiempo. Así, entre otras cuestiones, se contempla una renovación total de la carpintería exterior y de las tarimas, la mejora de la envolvente térmica (que supondrá minimizar el consumo de energía, así como mejorar las condiciones de habitabilidad y salubridad interiores), la renovación y aislamiento de la cubierta, la revisión estructural de los elementos de sustento, la dotación de instalaciones que permitan su funcionamiento como espacio museístico y una renovación completa de la iluminación. En cuanto a las actuaciones en el jardín, se mejorará el sistema de iluminación, se ejecutarán tareas de conservación de los elementos singulares como el hórreo, el palomar, los alpendres y otros espacios anexos, y la revitalización de las especies vegetales. Además, se renovarán los aseos y se sustituirá parcialmente el muro de perímetro de cierre en los lugares donde se encuentre más deteriorado.