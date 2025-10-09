Cambados pondrá fin al calvario del Plan Especial del Puerto en un Pleno extraordinario

El Plan Especial es crucial para el proyecto de reforma que necesita la Praza de Abastos Gonzalo Salgado

Cambados espera poner fin la próxima semana a una década de tramitación administrativa tortuosa para la aprobación definitiva del Plan Especial de ordenación portuaria de Tragove y San Tomé. Así, tras más de una década de espera, el Concello cuenta ya con los respectivos informes favorables de Portos y de Urbanismo de Galicia, cuyo visto bueno llegó ya la pasada semana al Ayuntamiento y está condicionado a unos últimos cambios técnicos, que ya trabaja para su adecuación el departamento portuario.

El alcalde, Samuel Lago, explica que se espera recibir el plan con los cambios requeridos ya implementados durante la jornada de hoy. Así pues, el último trámite pendiente sería la aprobación definitiva por el Pleno municipal. Una cuestión que el ejecutivo prevé realizar ya durante la próxima semana en una sesión extraordinaria. Una urgencia motivada, especialmente, en que el trámite de evaluación ambiental vence el día 20 de octubre, por lo que el gobierno local no tendría margen para su aprobación en el Pleno ordinario de noviembre.

De este modo, el regidor señala que ya ha avanzado tanto a los grupos que componen el gobierno de coalición como a la oposición su intención de celebrar esta sesión extraordinaria, que se convocará una vez Portos remita el documento final, que resulta crucial para el desarrollo urbanístico del centro urbano, pues una gran parte está afectado por el dominio portuario. No obstante, cabe señalar que el Concello asumirá la titularidad de parte de estas zonas, como el salón de Peña, el Paseo da Calzada, el entorno de la rotonda de Tragove, en O Pombal; el vial de la Avenida de Galicia, el parking de la Alameda de San Tomé o el terreno de la Praza de Abastos, tras llegar a un acuerdo con el organismo autonómico, que ya ha remitido la innecesariedad de los terrenos, que el Estado transferirá al Ayuntamiento.

Reforma de la Praza de Abastos

Una vez se certifique la ansiada aprobación definitiva, el gobierno “meterase de cheo nos plans de futuro para a Praza de Abastos”, que todo parece indicar que se quedará en una reforma integral y no en la construcción de un nuevo edificio, como se preveía en el proyecto inicial de 2014, cuando ya se cifraba la actuación en los 3,6 millones de euros. Un importe que ahora se dispararía por la inflación, lo que lo haría inasumible. Lo cierto es que la necesidad de dotar a Cambados de unas instalaciones reformadas es acuciante, pues hace tiempo que el viejo edificio de 1949 no reúne las condiciones.

Por ello, desde el cuatripartito se han mantenido sendos encuentros con Dirección General de Vivienda y la Consellería de Comercio, que mostraron su intención de mantener la inversión para el proyecto, que se financiará a tres bandas entre el Concello, la Xunta y el Estado.

Además, ya se han encargado varios presupuestos, asesorados por Comercio, con el objetivo de contratar un estudio de mercado para diagnosticar las posibles soluciones que posibiliten la realización de una reforma en profundidad de la plaza para, posteriormente, redactar un nuevo proyecto, de ser el caso.

Tramitación tortuosa

La administración confía así en cerrar un plan “malo de parir”, que ha supuesto todo un quebradero de cabeza para los sucesivos gobiernos desde 2015. Lo cierto es que el documento nunca recibió el beneplácito autonómico y en 2017 se llegó a redactar un segundo, el que llega ahora a buen puerto, tras los informes favorables de Portos y de Urbanismo.

Sin embargo, este segundo intento también corrió peligro tras un informe sectorial en 2021, en el que Costas del Estado informaba en contra porque se negaba a permitir que las industrias que había en Tragove y que edificios públicos como la propia plaza, el centro de salud o la estación de bus continuaran cerca del mar una vez se acabase su concesión. Pese a ello, el Gobierno central puntualizó esta declaración y aseguró que no había nada que temer si el Plan justificaba de manera bien argumentada la necesidad de que estos inmuebles permanecieran en el litoral. Así, Portos introdujo una serie de apreciaciones y Costas acabó dando luz verde.

Así las cosas, diez años después de aquel anuncio de inicio inminente de las obras, en diciembre del año pasado, el Consello Reitor de Portos de Galicia informó favorablemente del Plan Especial. Un paso que se preveía definitivo para su aprobación inminente. Sin embargo, las cosas tampoco resultaron así y diez meses después todavía este pendiente de este último y necesario trámite.

Unas modificaciones puntuales en aspectos de la edificabilidad y las superficies de zonas verdes, motivados por unos informes sectoriales previos, hizo necesario que el plan volviese a pasar por Urbanismo para que informase favorablemente de estos cambios. Sin embargo, el documento no fue remitido al departamento autonómico hasta el mes de junio, al retrasarse los perceptivos informes del arquitecto y el secretario municipal, ante las carencias que presentaba en aquel momento el departamento de urbanismo, con una plaza vacante que ya ha sido cubierta.

Un trámite, el de Urbanismo, que se preveía rápido, pero que no ha acabo llegando hasta la semana anterior. Así pues, ya solo faltan unas pequeñas correcciones con los formatos de los planos que ya está ejecutando Portos, con el que el Concello está en contacto y que ha advertido que el documento final llegará durante esta misma semana, estando su aprobación más cerca que nunca.