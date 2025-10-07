Vilariño rompe cos estereotipos da man de Ana Carreira polo Mes das Bibliotecas
Cambados segue imerso durante outubro no Mes das Bibliotecas, que enche as parroquias de actividades de lectura enfocada nos máis xóvenes. Así, onte o turno foi para Vilariño, que acolleu no entorno da casa da cultura o contacontos “Eu non quero”, de Ana Carreira, unha sesión coa que nenos de máis de 3 anos coñeceron a importancia de loitar pola liberdade e romper cos estereotipos.
Hoxe o programa chega a Corvillón con “Antoloxía de Trasnadas”, coa Maga Faxi, cun espectáculo de máxia en clave de igualdade, pensado para maiores de cinco anos. Será no propio colexio, en horario escolar. O día 9 haberá unha sesión de contacontos aberta ao público, “Os Contos do Gato”, de Bandullo Azul”, a partir das seis da tarde, na casa da cultura de Castrelo. O venres achegarase tamén ata a parroquia de Oubiña Ana Carreira, que volverá a representar “Eu non quero”, ás 18 horas. Por último, o sábado, tamén protagonizará o espectáculo “Verme Comellón”, na biblioteca municipal Luís Rei, a partir das 11:30 horas, pensado para nenos de 0 a 3 anos.
As actividades prolongaranse ata fin de mes nas cinco parroquias de Cambados. En total, a Concellería de Ensino organizou ata dezasete iniciativas para o fomento da lingua.