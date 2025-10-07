Martín Códax lanza un albariño “bubbles” sin alcohol, un mosto parcialmente fermentado

Labores de vendimia para esta bodega cambadesa | Mónica Ferreirós

Martín Códax Viticultores anunció hoy el lanzamiento de Alma Atlántica SIN, una nueva propuesta sin alcohol procedente de uva albariño, “que mantiene intacto el espíritu fresco, afrutado y vibrante de la gama Alma Atlántica”, valoran desde la bodega cambadesa. Un “bubbles sin alcohol” pensado “para quienes quieren disfrutar del sabor del albariño sin renunciar a nada”.

Se trata de un mosto de uva albariño parcialmente fermentado y desalcoholizado, que conserva las finas burbujas naturales fruto de la fermentación en depósitos isobáricos. “Estas burbujas refuerzan la sensación de frescor y hacen que cada sorbo sea ligero, sabroso y divertido”, indican.

Añaden que, a nivel sensorial, el producto mantiene el carácter del albariño: “Refrescante, afrutado, con un dulzor equilibrado que contrarresta su natural acidez”. La presentan como “una propuesta ideal para un consumidor que busca pasarlo bien, cuidarse y seguir el ritmo de su propio estilo de vida, sin perder de vista la calidad”.

Alma Atlántica SIN ya está disponible en grandes superficies, tiendas especializadas, hostelería seleccionada y en la tienda online de Alma Atlántica.

Desde su lanzamiento, los productos Alma Atlántica “han sabido conectar con un consumidor que busca una forma diferente de vivir el vino: más ligera, actual y con una imagen atractiva, pero también con el respaldo de un producto bien elaborado, con origen y calidad”, concluyen.