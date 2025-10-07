Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Martín Códax lanza un albariño “bubbles” sin alcohol, un mosto parcialmente fermentado

Redacción
07/10/2025 19:49
Labores de vendimia para esta bodega cambadesa
Labores de vendimia para esta bodega cambadesa
 | Mónica Ferreirós

Martín Códax Viticultores anunció hoy el lanzamiento de Alma Atlántica SIN, una nueva propuesta sin alcohol procedente de uva albariño, “que mantiene intacto el espíritu fresco, afrutado y vibrante de la gama Alma Atlántica”, valoran desde la bodega cambadesa. Un “bubbles sin alcohol” pensado “para quienes quieren disfrutar del sabor del albariño sin renunciar a nada”.

Se trata de un mosto de uva albariño parcialmente fermentado y desalcoholizado, que conserva las finas burbujas naturales fruto de la fermentación en depósitos isobáricos. “Estas burbujas refuerzan la sensación de frescor y hacen que cada sorbo sea ligero, sabroso y divertido”, indican.

Añaden que, a nivel sensorial, el producto mantiene el carácter del albariño: “Refrescante, afrutado, con un dulzor equilibrado que contrarresta su natural acidez”. La presentan como “una propuesta ideal para un consumidor que busca pasarlo bien, cuidarse y seguir el ritmo de su propio estilo de vida, sin perder de vista la calidad”.

Alma Atlántica SIN ya está disponible en grandes superficies, tiendas especializadas, hostelería seleccionada y en la tienda online de Alma Atlántica.

Desde su lanzamiento, los productos Alma Atlántica “han sabido conectar con un consumidor que busca una forma diferente de vivir el vino: más ligera, actual y con una imagen atractiva, pero también con el respaldo de un producto bien elaborado, con origen y calidad”, concluyen.

Te puede interesar

El vial fue reasfaltado en su totalidad

A Illa concluye la mejora integral de la calle As Rubas tras un mes de obras
Beni Yáñez
La expedición conoce la denominación durante esta semana

La DO Rías Baixas recibe a ocho prescriptores de Estados Unidos y Canadá
Redacción
Céltiga y Boiro se reencuentran en liga este domingo después de seis años

El derbi entre Céltiga y Boiro se jugará el domingo a las 17.30 horas y no coincidirá con el Cambados
Gonzalo Sánchez
La pancarta estará en el centro hasta que se recupere la unidad perdida

Crespones negros en el CEIP San Clemente, que mantiene su lucha por la tercera unidad
Fátima Frieiro