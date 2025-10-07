Martín Códax lanza un albariño “bubbles” sin alcohol, un mosto parcialmente fermentado
Martín Códax Viticultores anunció hoy el lanzamiento de Alma Atlántica SIN, una nueva propuesta sin alcohol procedente de uva albariño, “que mantiene intacto el espíritu fresco, afrutado y vibrante de la gama Alma Atlántica”, valoran desde la bodega cambadesa. Un “bubbles sin alcohol” pensado “para quienes quieren disfrutar del sabor del albariño sin renunciar a nada”.
Se trata de un mosto de uva albariño parcialmente fermentado y desalcoholizado, que conserva las finas burbujas naturales fruto de la fermentación en depósitos isobáricos. “Estas burbujas refuerzan la sensación de frescor y hacen que cada sorbo sea ligero, sabroso y divertido”, indican.
Añaden que, a nivel sensorial, el producto mantiene el carácter del albariño: “Refrescante, afrutado, con un dulzor equilibrado que contrarresta su natural acidez”. La presentan como “una propuesta ideal para un consumidor que busca pasarlo bien, cuidarse y seguir el ritmo de su propio estilo de vida, sin perder de vista la calidad”.
Alma Atlántica SIN ya está disponible en grandes superficies, tiendas especializadas, hostelería seleccionada y en la tienda online de Alma Atlántica.
Desde su lanzamiento, los productos Alma Atlántica “han sabido conectar con un consumidor que busca una forma diferente de vivir el vino: más ligera, actual y con una imagen atractiva, pero también con el respaldo de un producto bien elaborado, con origen y calidad”, concluyen.