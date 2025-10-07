Entran en el colegio de Castrelo y roban 100 euros en comida destinada a una fiesta escolar

Fachada del colegio de Castrelo, en una imagen de archivo Gonzalo Salgado

El colegio de Castrelo fue el viernes víctima de un robo, valorado en unos 100 euros de comida y bebida, adquirida para una fiesta organizada para el alumnado de “Patinaxe Dance”, con un dinero recaudado hace unos meses en una de sus actuaciones con una asociación. Así, la directora de la ANPA, Vanessa López, explicó que el jueves realizó la compra de dicho material, que guardó en el interior del centro. Sin embargo, cuando la profesora de la actividad llegó al colegio ya no había rastro de la comida ni la bebida, más allá del agua y “catro zumes”.

Así, desde la dirección se llamó a la Policía Local y a la Guardia Civil, que se personaron en el centro, y se presentó la denuncia correspondiente. Todo parece indicar que el autor o autores se adentraron en el centro a través de una ventana que ya se había roto en un acto vandálico anterior. Además, cabe señalar que parte del vallado trasero del colegio sufre importantes deficiencias que permiten que pudieran “colarse”.

Más que el valor de lo sustraído, desde la ANPA sentían ayer “rabia” porque este robo dejara sin su merecida fiesta al alumnado. Así pues, se decidió realizar una segunda compra de comida, aunque menos cuantiosa, para que los niños pudiesen celebrar igualmente la jornada prevista.

Más que el valor de lo sustraído, desde la ANPA sentían ayer “rabia” porque este robo dejara sin su merecida fiesta al alumnado. Así pues, se decidió realizar una segunda compra de comida, aunque menos cuantiosa, para que los niños pudiesen celebrar igualmente la jornada prevista.

No se trata, sin embargo, del primer episodio registrado de estas características y desde la ANPA se teme que pudieran repetirse episodios vandálicos durante los festejos del fin de semana, por lo que se tratará de asegurar el cierre perimetral.