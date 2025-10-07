Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

El PP de Cambados acusa a Lago de no hacer “nin unha soa xestión” para el colector litoral y este lo niega

A. Louro
07/10/2025 07:35
El proyecto permitiría poner fin a los reiterados vertidos en As Patiñas
Gonzalo Salgado

El Partido Popular criticó ayer al alcalde, Samuel Lago, de “cinismo extremo” por celebrar el desbloqueo de las obras del colector e impulsión litoral de las aguas fecales de Vilanova hacia la estación depuradora cambadesa de Tragove, cuando “non fixo ninunha soa xestión ante a Consellería de Medio Ambiente”, según recriminó la portavoz popular, Sabela Fole.

La conselleira, reunida con el regidor y el teniente de alcalde

El traspaso de competencias del litoral hace avanzar la impulsión a la EDAR de Tragove desde Vilanova

La concejala recordó que el proyecto fue frenado “polos seus compañeiros socialistas do Goberno de España e agora vai poder reactivarse porque a Xunta fíxose coa xestión da costa, avalada polo Tribunal Constitucional malia a oposición do PSOE e do propio Samuel Lago”, recriminó Fole mediante un comunicado.

Lago espera que el colector litoral llegue “axiña” y no sea “ineficaz” como Cabanelas

“Hai que ter un morro supino para dicir que a EDAR de Tragove vaise reanudar grazas a el”, sentenció Fole.

Lago se reafirma en su postura

Unas acusaciones que lamentó el regidor, que se reafirmó en que “fun o que máis se preocupou de que esa obra saíse adiante”, manteniendo reuniones “en varias ocasións” con Augas de Galicia y Costas del Estado para desbloquear las autorizaciones. “E tamén fun o único que lles advertiu que esta obra non vai ser a que solucione o problema se non vai acompañada de obras para separar as augas pluvias das fecais, como ocorreu en Cabanelas”, advirtió Lago, que aclaró que “estabamos a favor de que Galicia asumise a xestión do litoral”.

