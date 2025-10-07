El alcalde inicia la ronda de encuentros con los vecinos con una jornada con “moita participación”

El socialista Samuel Lago, durante una intervención en Pleno Gonzalo Salgado

A.L. / Cambados El alcalde de Cambados, Samuel Lago, inició ayer su ronda de atención vecinal por todas las parroquias desde Castrelo con “moita participación”. Así, el regidor explicó que se plantearon demandas generales, como las relativas a las reformas del vallado perimetral y de los aseos del colegio, que presentan importantes deficiencias. Cabe recordar que el Concello cuenta ya con un proyecto para la mejora de accesibilidad y acondicionamiento de los baños, a la espera de financiación, tras concurrir a una línea de ayudas de la Xunta de Galicia. No obstante, el regidor aclaró que se trata de una competencia que excede el mantenimiento por parte del Concello, por lo que es una actuación que correspondería a la Consellería de Educación.

Asimismo, durante la jornada también se presentaron asuntos particulares relacionados con temas urbanísticas o el requerimiento de limpieza de maleza en fincas privadas, según explicó el alcalde, que calificó como “moi produtiva” esta primera aproximación. El segundo lunes de mes será en el centro social de Corvillón; el tercero, en el de Oubiña y el cuarto lunes del mes, en el centro sociocultural de Vilariño.