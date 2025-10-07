Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

El alcalde inicia la ronda de encuentros con los vecinos con una jornada con “moita participación”

A. Louro
07/10/2025 07:15
El socialista Samuel Lago, durante una intervención en Pleno
El socialista Samuel Lago, durante una intervención en Pleno
Gonzalo Salgado

A.L. / Cambados El alcalde de Cambados, Samuel Lago, inició ayer su ronda de atención vecinal por todas las parroquias desde Castrelo con “moita participación”. Así, el regidor explicó que se plantearon demandas generales, como las relativas a las reformas del vallado perimetral y de los aseos del colegio, que presentan importantes deficiencias. Cabe recordar que el Concello cuenta ya con un proyecto para la mejora de accesibilidad y acondicionamiento de los baños, a la espera de financiación, tras concurrir a una línea de ayudas de la Xunta de Galicia. No obstante, el regidor aclaró que se trata de una competencia que excede el mantenimiento por parte del Concello, por lo que es una actuación que correspondería a la Consellería de Educación. 

El socialista Samuel Lago, durante una intervención en Pleno

El alcalde atenderá a los vecinos en las diferentes parroquias en una ronda periódica

Más información

Asimismo, durante la jornada también se presentaron asuntos particulares relacionados con temas urbanísticas o el requerimiento de limpieza de maleza en fincas privadas, según explicó el alcalde, que calificó como “moi produtiva” esta primera aproximación. El segundo lunes de mes será en el centro social de Corvillón; el tercero, en el de Oubiña y el cuarto lunes del mes, en el centro sociocultural de Vilariño. 

Te puede interesar

Cuentacuentos en Vilariño

Vilariño rompe cos estereotipos da man de Ana Carreira polo Mes das Bibliotecas
A. Louro
El proyecto permitiría poner fin a los reiterados vertidos en As Patiñas

El PP de Cambados acusa a Lago de no hacer “nin unha soa xestión” para el colector litoral y este lo niega
A. Louro
Cartel de la asamblea

El Concello de A Pobra contará con los vecinos para el diseño del futuro modelo de recogida de basuras
Sandra Rey
Policía Local Cambados

Buscan fondos en diferentes partidas para pagar las facturas de combustible
A. Louro