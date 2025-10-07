Buscan fondos en diferentes partidas para pagar las facturas de combustible

Agente de la Policía Local de Cambados, en una imagen de archivo Gonzalo Salgado

El departamento de Intervención del Concello de Cambados estudia ya posibles soluciones ante la falta de fondos disponibles en la Concellería de Obras e Servizos, que dirige José Ramón Abal, para poder abonar las facturas correspondientes al suministro de combustible, lo que ha obligado a los agentes de la Policía Local a prescindir de sus vehículos para realizar las patrullas.

En este sentido, el alcalde, Samuel Lago, explicó ayer que ya se está valorando de qué partidas —aquellas que aún tienen saldo positivo— sería factible detraer crédito para destinarlo a Obras e Servizos y poder abonar algunas de las facturas pendientes. El regidor aclaró que “todas é imposible”, pero se tratará de buscar una fórmula para satisfacer algunos de estos pagos por orden de antigüedad, con el objetivo de poder restablecer el servicio de suministro.

Así pues, el ejecutivo trabaja para encontrar una alternativa vía una modificación de crédito. Una posibilidad que se antoja complicada, ya que otros socios del gobierno, como el nacionalista Liso González, que ya cuestionó la gestión económica por parte de Abal y la viabilidad de sustraer crédito de otras partidas que sí cumplieron con el presupuesto.