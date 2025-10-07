Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Buscan fondos en diferentes partidas para pagar las facturas de combustible

A. Louro
07/10/2025 06:30
Policía Local Cambados
Agente de la Policía Local de Cambados, en una imagen de archivo
Gonzalo Salgado

El departamento de Intervención del Concello de Cambados estudia ya posibles soluciones ante la falta de fondos disponibles en la Concellería de Obras e Servizos, que dirige José Ramón Abal, para poder abonar las facturas correspondientes al suministro de combustible, lo que ha obligado a los agentes de la Policía Local a prescindir de sus vehículos para realizar las patrullas.

Policía Local Cambados

Impagos en facturas con la suministradora del combustible eliminan las patrullas en coche de la Policía Local de Cambados

Más información

En este sentido, el alcalde, Samuel Lago, explicó ayer que ya se está valorando de qué partidas —aquellas que aún tienen saldo positivo— sería factible detraer crédito para destinarlo a Obras e Servizos y poder abonar algunas de las facturas pendientes. El regidor aclaró que “todas é imposible”, pero se tratará de buscar una fórmula para satisfacer algunos de estos pagos por orden de antigüedad, con el objetivo de poder restablecer el servicio de suministro.

El concejal José Ramón Abal, durante una sesión plenaria

El PP pide medidas contra Abal por exceso de gasto y él defiende que el Concello puede endeudarse

Más información

Así pues, el ejecutivo trabaja para encontrar una alternativa vía una modificación de crédito. Una posibilidad que se antoja complicada, ya que otros socios del gobierno, como el nacionalista Liso González, que ya cuestionó la gestión económica por parte de Abal y la viabilidad de sustraer crédito de otras partidas que sí cumplieron con el presupuesto.

Te puede interesar

Cartel de la asamblea

El Concello de A Pobra contará con los vecinos para el diseño del futuro modelo de recogida de basuras
Sandra Rey
El alcalde, José Cacabelos, y el diputado provincial, Marcos Guisasola, junto a otros miembros del gobierno local junto al solar donde se harán las obras

O Grove aprueba definitivamente el plan para el nuevo complejo deportivo en As Bizocas
Sandra Rey
El ideal gallego

Entran en el colegio de Castrelo y roban 100 euros en comida destinada a una fiesta escolar
A. Louro
El ideal gallego

Ravella colocará una malla protectora en el albergue ante el temor de que se desprendan más trozos de techo
Fátima Frieiro