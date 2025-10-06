La Xunta impulsa con cinco millones de euros la nueva planta de lenguado de Aquacría Arousa en Castrelo

La planta de Bico da Ran duplicará su capacidad de producción Gonzalo Salgado

La Xunta aprobó la concesión de ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) para los proyectos acuícolas por 59,5 millones de euros, para un total de 206 expedientes, aunque la mayoría del presupuesto irá destinados a tres proyectos principales, entre los que se encuentra la nueva planta de cultivo de lenguado de Aquacría Arousa (propiedad del grupo Sea Eight) en Bico da Ran, en la parroquia de Castrelo.

En total, la ayuda está cifrada en 4.967.512 euros y facilitará que Aquacria Arousa ejecute el proyecto de modernización y construcción de una nueva planta de cultivo en circuito cerrado (RAS) de lenguado. Esta aportación permitirá que la empresa duplique su capacidad de producción, pasando de las 450 toneladas al año con las que opera en la actualidad a las 900, cuando se completen los trabajos de construcción y modernización planificados, en el año 2027.

Esta intervención añade 7.000 metros cuadrados edificados a los 5.000 que ya están en funcionamiento en un recinto que ocupa un total de 38.000 metros cuadrados, en la parroquia de Castrelo. La puesta en marcha de este criadero incluye, además, una previsión de 25 nuevos puestos de trabajo.

En total, se estima que la inversión alcance los 12 millones de euros y utilizará la tecnología denominada RAS (Reciculating Aquaculture System), de última generación y desarrollada en España y que es implementada en tanques en tierra.

La Xunta subrayó así ayer que con esta línea de ayudas se fortalece el tejido empresarial gallego vinculado a la actividad marítimo-pesquero y pone en valor la apuesta por un modelo acuícola “competitivo e clave na economía azul de Galicia, no senso de asegurar o subministro alimentario e preservar os ecosistemas mariños”.

En este sentido, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, recordó en el Consello da Xunta que Galicia “é unha potencia a nivel europeo” en la acuicultura, con más de 2.600 empresas, que solo en 2024 superaron los 200 millones de euros en facturación y que generan 5.600 empleos directos.

“Trátase dun dos motores da nosa economía”, subrayó Calvo, que destacó que esta actividad tiene “un papel clave na seguridade alimentaria no desenvolvemento socioeconómico do territorio”.

En total, a la línea de ayudas, dotadas con 59,5 millones de euros, se concederá a 206 proyectos. Cerca de un 94% están vinculados a la producción del mejillón (construcción o modernización de bateas y de embarcaciones auxiliares), así como de la acuicultura en tierra, según explicó la Xunta.